

夜の四国水族館（画像提供：四国水族館）

四国水族館（香川・宇多津町）は、学校を対象にした夜間の全館貸し切りプランを試験的に始めます。

通常の営業時間が終了した後に館内を丸ごと貸し切って探究活動などを行えるというもので、2026年4月1日から受け付けを始めます。

学校教育における「体験型学習」の重要性が高まる中、学校側から「落ち着いた環境でじっくり観察したい」「学年全体で館内を広く使いたい」といった声が寄せられたことを受けてプランの導入が決まりました。

学校団体限定のプランで、大水槽のエサやり体験や特別なイルカプログラムなど、学習内容に応じたオプションも追加できるということです。

試験運用の期間は4月1日から1年程度を予定していて、四国水族館は2027年度以降の本格導入を検討したいとしています。

夜間貸し切りプランの機関や料金、申し込み方法は以下の通りです。

【夜間貸し切りプラン 概要】

・試験運用期間：2026年4月1日（水）～1年間（予定）

・対象：幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校など

・基本料金：330,000円（税込）［150名以内、2時間まで］

※利用時間の延長および利用者が150名を超える場合は別途費用が必要。

・オプション：大水槽餌やり体験 110,000円（税込）、イルカプレイングタイム 110,000円（税込）

・申込方法：事前予約制。電話での申し込みまたは四国水族館HP掲載の申込書をダウンロードして必要事項を記入後FAXでの申し込み。