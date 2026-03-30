「親子3人でスマホ代が月2万円超」…子どもがまだ中学生なら仕方ない？ それとも今のうちに見直すべき？ 家族の固定費を整えるうえで、格安SIMは候補になるのでしょうか？

親子3人で月2万円のスマホ代は高いのか

結論から言うと、月2万円を超えている場合はやや高めの水準と考えられます。特に大手キャリアを利用している場合はこの程度の金額になることもありますが、現在の通信環境を踏まえると、見直しによって下げられる余地があるケースが多いです。

一般的に、大手キャリアでは1人あたり6千円から8千円程度かかることが多く、3人であれば1万8千円から2万4千円程度が目安となります。そのため、2万円は平均的な範囲とも言えますが、決して最適とは限りません。

重要なのは、その金額が必要な使い方に見合っているかどうかです。特に中学生の場合、使い方次第ではもっと抑えられる可能性があります。



中学生のスマホ代はどこまでかけるべきか

中学生のスマホ利用は、高校生や社会人と比べて制限されるケースが多く、必ずしも高額なプランが必要とは限りません。連絡手段や最低限の情報収集が主な目的であれば、大容量プランである必要はない場合も多いです。

また、自宅でWi-Fiを利用している場合、スマホ単体でのデータ通信量はそこまで多くならないこともあります。そのため、親と同じプランをそのまま適用している場合は、過剰な契約になっている可能性があります。

子どもの利用状況を正確に把握することで、適切な料金水準が見えてきます。



スマホ代が高くなりやすい家庭の特徴

通信費が高くなっている家庭には、いくつかの共通点があります。これを知ることで、見直しのヒントが得られます。



家族全員が同じプランになっている

家族契約では管理がしやすい反面、全員が同じ料金プランになってしまうことがあります。しかし、親と中学生では使い方が異なるため、同一プランが最適とは限りません。



安心を優先して大容量プランを選んでいる

通信制限を避けたいという理由で大容量プランを選ぶケースは多いですが、実際には使い切っていないこともあります。この場合、余分な費用を払い続けていることになります。



契約内容を見直していない

スマホの契約は一度決めるとそのままにしがちです。しかし、料金体系は変化しており、より安い選択肢が登場している可能性があります。



今のうちに見直すべき理由

中学生のうちから通信費を見直すことには大きなメリットがあります。まず、早い段階で無駄な支出を減らすことで、家計全体の負担を軽減できます。

さらに、子どもに対してお金の使い方を考える機会を与えることにもつながります。スマホ代がどれくらいかかっているのかを共有することで、使い方に対する意識も変わっていきます。

通信費は一度見直せば、その後も継続的に効果が続く固定費です。だからこそ、早めの対応が重要になります。



格安SIMは中学生にも使えるのか

格安SIMはコストを抑える有効な手段として注目されていますが、中学生でも十分に利用可能です。大手キャリアの回線を利用しているため、基本的な通信品質は確保されています。

特に、日常的な連絡やSNSの利用が中心であれば、低容量プランでも問題なく使えるケースが多いです。これにより、1人あたりの通信費を大幅に下げることができます。

ただし、時間帯によって通信速度が変動することや、サポートがオンライン中心になる点は理解しておく必要があります。とはいえ、コストとのバランスを考えると、十分に検討する価値があります。



家族の通信費を無理なく下げる方法

通信費の見直しは、一度に大きく変える必要はありません。段階的に進めることで、無理なく最適化できます。

まずは、家族それぞれのデータ使用量を確認します。この作業だけでも、過剰なプランに気づくことがあります。

次に、必要に応じてプランを調整します。例えば中学生の子どもだけ低容量プランにするなど、個別に最適化することが重要です。

さらに、親の回線を格安SIMに切り替えることで、全体のコストを大きく下げることも可能です。全員を一度に変更するのではなく、段階的に進めるのがポイントです。



まとめ

親子3人でスマホ代が月2万円を超えている場合、平均的な範囲ではあるものの、見直しによって下げられる可能性が高い水準です。特に中学生の利用状況を踏まえると、過剰なプランになっているケースも少なくありません。

格安SIMを含めた選択肢を検討することで、無理なく通信費を抑えることができます。重要なのは、家族全員を同じ基準で考えるのではなく、それぞれの使い方に合わせて最適化することです。

通信費は家計の中でも見直し効果が大きい固定費です。まずは現状を把握し、できるところから改善していくことで、長期的な節約につなげていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー