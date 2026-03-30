「夫婦と大学生の子ども2人」でスマホ代が月2万8千円…4人家族なら当たり前？ それとも見直しどき？ “家庭の通信費”を抑える考え方と、格安SIMという選択肢

4人家族のスマホ代は月2万8千円は高いのか

家族 4人でスマートフォンを利用していると、毎月の通信費が思った以上にかさんでしまうものです。夫婦と大学生の子ども2人という構成で月2万8千円という金額を見て、高いのか、それとも一般的なのか判断に迷っている方も多いのではないでしょうか。通信費は固定費の中でも見直しやすく、工夫次第で大きな 節約 効果が期待できます。 本記事では、4人 家族 のスマホ代の相場から見直しの判断基準、さらに 格安SIM を活用した具体的な 節約 方法まで、わかりやすく解説していきます。

4人家族でスマホ代が月2万8千円というのは、決して珍しい金額ではありません。特に大手キャリアを利用している場合、この程度の支出になるケースは一般的です。1人あたりの平均が6千円から8千円程度とされているため、4人分では2万4千円から3万2千円程度が一つの目安になります。そのため、2万8千円は平均的な範囲に収まっていると言えます。

しかし重要なのは、平均かどうかではなく、より安くできる余地があるかどうかです。通信業界はここ数年で大きく変化し、以前よりも安価にスマホを使える選択肢が増えています。そのため、現在の金額が適正かどうかは、契約内容によって大きく変わるのです。



家庭の通信費が高くなる主な原因

スマホ代が高くなる背景にはいくつかの共通した要因があります。これを理解することで、どこを見直せばよいかが明確になります。



大手キャリアの料金プランをそのまま使っている

長年同じキャリアを使い続けていると、料金プランの見直しをしていないケースが多く見られます。特に無制限プランや大容量プランを契約している場合、実際の使用量に対して過剰な料金を支払っている可能性があります。



家族全員が同じ高額プランになっている

家族でまとめて契約していると、全員が同じプランにしてしまいがちです。しかし、使用状況は人によって異なります。例えば大学生はデータ使用量が多い一方で、親はそこまで使っていない場合もあります。



不要なオプションが積み重なっている

端末保証や動画配信サービスなどのオプションは便利ですが、使っていないものまで契約しているケースも少なくありません。月数百円の違いでも、家族全体で見ると大きな負担になります。



スマホ代の見直しが必要なサイン

通信費は一度契約すると、そのまま放置されがちです。しかし、次のような状況に当てはまる場合は、見直しのタイミングと言えます。



・月の通信費が2万円を超えている

・データ使用量とプランが合っていない

・契約内容を長期間見直していない

・家族全員が同じプランになっている

これらに該当する場合は、無駄な支出が発生している可能性が高く、適切な見直しによって大きな節約につながります。



格安SIMとは何か

格安SIMとは、大手キャリアの回線を借りて提供される低価格な通信サービスのことです。設備投資を抑えている分、料金が安く設定されているのが特徴です。

一般的には1人あたり2千円から3千円程度で利用でき、従来のスマホ料金と比較すると大幅なコスト削減が可能です。特にデータ使用量がそれほど多くない人にとっては、非常に相性の良い選択肢と言えます。

一方で、通信が混雑する時間帯には速度が低下することがあります。ただし、日常的な利用には大きな問題がないケースも多く、近年は品質も向上しています。



大手キャリアと格安SIMの比較

通信サービスを選ぶ際には、それぞれの特徴を理解することが重要です。以下の表で違いを整理します。



項目 大手キャリア 格安SIM 月額料金 高い 安い 通信速度 安定して速い 時間帯で変動 サポート 店舗対応あり オンライン中心 プランの自由度 やや制限あり 柔軟に選べる 家族 割引 あり 少ない

このように、どちらにもメリットとデメリットがあります。そのため、家族全員で一律に選ぶのではなく、使い方に応じて選択することが大切です。



家族で通信費を抑える具体的な方法

通信費を効率よく削減するためには、段階的に見直すことが重要です。



使用状況を把握する

まずは家族それぞれのデータ使用量を確認しましょう。どの程度通信を使っているのかを把握することで、無駄なプランを見直すことができます。



プランを最適化する

データをあまり使わない人は低容量プランに変更し、使用量が多い人だけ大容量プランを維持することで、全体のバランスを整えることができます。



格安SIMを取り入れる

全員が乗り換える必要はありません。親だけ格安SIMにするなど、段階的な導入でも十分に効果があります。



実際にどれくらい安くなるのか

現在の通信費が2万8千円の場合、見直しによってどの程度削減できるのでしょうか。例えば、親2人を格安SIMに変更した場合を考えてみます。



・親2人 約5千円

・子ども2人 約1万4千円

合計 約1万9千円

このように、毎月約9千円の削減が可能になります。年間では10万円以上の節約となり、家計へのインパクトは非常に大きいと言えます。



格安SIMを選ぶ際のポイント

格安SIMを選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

まず重要なのは通信速度です。特に昼や夕方など利用者が多い時間帯の評価を確認することで、実際の使い勝手を把握できます。

次にサポート体制です。オンライン対応が中心となるため、不安がある場合は店舗サポートのあるサービスを選ぶと安心です。

また、通話の頻度も重要です。通話が多い場合は、かけ放題プランの有無を確認することで、後からの追加費用を防ぐことができます。



まとめ

夫婦と大学生の子ども2人でスマホ代が月2万8千円というのは平均的な範囲ではありますが、見直しによって大きく削減できる可能性があります。

特に現在は格安SIMという選択肢があり、使い方に応じて柔軟に組み合わせることで、無理なく通信費を抑えることができます。重要なのは、家族全員が同じ契約を続けるのではなく、それぞれの利用状況に合わせて最適化することです。

まずは現状を把握し、小さな見直しから始めてみてください。通信費は一度見直すだけで、長期的に家計の負担を軽減できる重要なポイントです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー