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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【木曜日】28日で身体を変える！保存版1週間メニュー 背中・腕＋腹筋・体幹（初心者OK）」と題した動画を公開しました。1週間メニューの木曜日編として、週末を前に背中や腕、腹筋、体幹を鍛えるトレーニングを紹介しています。



動画は初心者向けと中級者向けの2部構成です。前半の初心者向けパートでは、まず「ハーフワイパークランチ」から始まります。仰向けで膝を90度に曲げ、左右に小さく倒すことで腹筋を意識します。次に、四つん這いの姿勢で行う「バードドッグ」。体幹がぶれないように、対角線上の手足をゆっくりと交互に伸ばすのがポイントです。続いて、横向きで膝を曲げた状態から腰を持ち上げる「膝つきサイドプランク」で脇腹にアプローチします。最後はあぐらの姿勢で、固まった背中をほぐすストレッチで締めくくります。



後半は中級者向けのメニューです。ボールのように体を丸めて前後に転がる「ローリングライクアボール」で腹筋を刺激。その後も「プランクローテーション」や「シザーズ」といった、より強度の高い腹筋・体幹トレーニングが続きます。



のが氏は動画の最後で、トレーニングを毎日続けることよりも、たとえ途中でやめてしまっても、また戻ってくることの方が大事だと語りかけています。この動画を参考に、自分のレベルに合わせてトレーニングを継続し、理想の身体を目指してみてはいかがでしょうか。