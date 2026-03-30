この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【木曜日】28日で身体を変える！保存版1週間メニュー　背中・腕＋腹筋・体幹（初心者OK）」と題した動画を公開しました。1週間メニューの木曜日編として、週末を前に背中や腕、腹筋、体幹を鍛えるトレーニングを紹介しています。

動画は初心者向けと中級者向けの2部構成です。前半の初心者向けパートでは、まず「ハーフワイパークランチ」から始まります。仰向けで膝を90度に曲げ、左右に小さく倒すことで腹筋を意識します。次に、四つん這いの姿勢で行う「バードドッグ」。体幹がぶれないように、対角線上の手足をゆっくりと交互に伸ばすのがポイントです。続いて、横向きで膝を曲げた状態から腰を持ち上げる「膝つきサイドプランク」で脇腹にアプローチします。最後はあぐらの姿勢で、固まった背中をほぐすストレッチで締めくくります。

後半は中級者向けのメニューです。ボールのように体を丸めて前後に転がる「ローリングライクアボール」で腹筋を刺激。その後も「プランクローテーション」や「シザーズ」といった、より強度の高い腹筋・体幹トレーニングが続きます。

のが氏は動画の最後で、トレーニングを毎日続けることよりも、たとえ途中でやめてしまっても、また戻ってくることの方が大事だと語りかけています。この動画を参考に、自分のレベルに合わせてトレーニングを継続し、理想の身体を目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:08

本日のトレーニングメニュー紹介
00:16

【初心者向け】ハーフワイパークランチ
01:35

【初心者向け】膝つきサイドプランク
05:05

【中級者向け】ローリングライクアボール
06:25

【中級者向け】シザーズ

関連記事

8分で実感！ガチガチ背中を解放し、軽やかな上半身へ導く

8分で実感！ガチガチ背中を解放し、軽やかな上半身へ導く

 5分で全身脂肪燃焼！きついけど効果絶大な短期集中ワークアウト

5分で全身脂肪燃焼！きついけど効果絶大な短期集中ワークアウト

 金曜夜はご自愛ストレッチ。疲労を流し、巡りの良い身体へ

金曜夜はご自愛ストレッチ。疲労を流し、巡りの良い身体へ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube