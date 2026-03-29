独創的なシートレイアウトに反響集まる！

コンパクトミニバンの代表的なモデルといえば、トヨタの「シエンタ」やホンダの「フリード」を思い浮かべる人が多いでしょう。

どちらもコンパクトなボディでありながら多人数乗車が可能で、使い勝手のよさが評価されています。

【画像】超いいじゃん！ これが“シエンタサイズ”の日産の斬新「“2列6人乗り”ワゴン」です！ 画像を見る！（30枚以上）

しかし、このカテゴリーが現在のように広く知られるより前に、似た発想で作られたクルマが存在していました。

それが1998年に日産から登場した「ティーノ」です。当時の自動車業界ではRVブームが落ち着き始め、より実用性を重視したモデルが求められるようになっていました。

そうした流れの中で日産が提案したのが、セダンの扱いやすさとミニバンの広い室内を組み合わせた新しいタイプのクルマでした。

ティーノはハイトワゴンという形で登場し、日常生活での使いやすさを重視した設計が特徴となっていました。

ボディサイズは全長4270mm×全幅1760mm×全高1610mmで、3ナンバーサイズに属します。

とはいえ、全長は現在のシエンタやフリードとほぼ同程度であり、取り回しのしやすさも考えられていました。

プラットフォームには当時の「サニー」のものを活用しながら、室内空間を広く確保するための工夫が施されています。

特に注目されたのが、室内幅1500mmという余裕あるキャビンです。この広さを生かし、ティーノは2列シートでありながら6人乗車を可能にしました。

一般的な3列シートとは異なり、前列3人、後列3人という“3＋3”の座席配置を採用していたのです。

後に2004年に登場したホンダ「エディックス」も2列6人乗りという個性的なレイアウトを採用しましたが、ティーノはそれよりも早い段階で同様の発想を形にしていました。

前席にはベンチシートが採用され、シフトはコラム式、パーキングブレーキは足踏み式となっていました。

これによって足元が広く確保され、前席中央を通って後席へ移動できるウォークスルー構造が実現されています。

狭い駐車場などでも車内を移動しやすく、日常の使い勝手を考えた設計だったといえるでしょう。

荷室の実用性も高く評価されていました。後席を倒すと広大なラゲッジスペースが現れ、大きな荷物も積みやすい構造になっています。

さらに後席は工具を使わずに取り外すことができ、しかも車検証の記載変更が不要という柔軟な設計でした。

家族の人数や用途に合わせて車内レイアウトを自由に変えられる点は、現在のミニバンにも通じる考え方です。

エンジンは1.8リッターと2リッターの直列4気筒が用意され、価格は1.8リッター車が169万7000円から、2リッター車が189万6000円でした。

当時としては比較的手頃な価格でありながら、独創的なパッケージングを備えていた点は魅力的でした。

さらに注目すべき存在として、日産初のハイブリッド車となる「ティーノ ハイブリッド」もありました。

このモデルはわずか100台限定で販売され、1.8リッターエンジンにモーターとリチウムイオン電池を組み合わせたシステムを搭載していました。

10・15モード燃費は23.0km／Lを達成し、当時のガソリン車と比べると非常に優れた数値でした。

トヨタの初代「プリウス」が28.0km／Lという燃費を記録していた時代ですが、23.0km／Lという性能は1990年代後半の技術としては十分に先進的だったといえます。電動化技術に早くから取り組んでいた日産の姿勢を示すモデルでもありました。

しかし、こうした革新的な内容にもかかわらず、ティーノは市場で大きな成功を収めることはできませんでしたが、改めて振り返ると、ティーノは時代を先取りしすぎた存在だったのかもしれません。

現在はコンパクトミニバンが人気を集め、家族向けの実用車として高く評価されています。

その流れを見ると、ティーノが提示したコンセプトは決して特別なものではなく、むしろ現代に近い考え方だったと感じられます。

実際にネット上では「今見るとかなり合理的なクルマだったと思う」「2列シート6人乗りは面白いアイデアだった」「時代が早すぎた名車かもしれない」といった評価がある一方で、「当時は正直使い方がイメージしにくかった」「5人乗りに慣れていると違和感があった」という意見も見られます。

また、「ティーノにハイブリッドがあったのは知らなかった」「この時代にリッター23キロは画期的だった」「今こそこういうクルマが売れる気がする」といった驚きの声も少なくありません。

こうしたコメントを見ていると、ティーノは決して忘れられた存在ではなく、独自の発想を持ったクルマとして今も語られていることがわかります。

現在のコンパクトミニバン人気を考えると、このモデルが残したアイデアは、決して無駄ではなかったといえるでしょう。