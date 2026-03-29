“画伯”田辺誠一、鈴木亮平の似顔絵を披露「人5：ゴリ5くらい」 鈴木も感激「ヒトゴリの配分も注文通り！さすがすぎます！」
俳優の田辺誠一（56）が28日、自身のXを更新。俳優・鈴木亮平（43）の似顔絵を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「人5：ゴリ5くらい」“画伯”田辺誠一が披露した鈴木亮平の似顔絵
以前から極めて独創的なイラストをSNSで投稿しては話題を呼び、ネット民から親しみを込めて「画伯」と呼ばれている田辺。
この日は、「鈴木亮平さんを描きました！ たぶん人5：ゴリ5くらいかと」と、鈴木のイラストを披露。バナナを持った鈴木が線画で描かれている。
このイラストに対し鈴木は「こ……これは……自分でもそっくり！脱帽です……腕の滑らかなラインが特に趣があって……ヒトゴリの配分も注文通り！さすがすぎます！家宝にします！」と感激した様子で感謝を伝えた。
【写真】「人5：ゴリ5くらい」“画伯”田辺誠一が披露した鈴木亮平の似顔絵
以前から極めて独創的なイラストをSNSで投稿しては話題を呼び、ネット民から親しみを込めて「画伯」と呼ばれている田辺。
この日は、「鈴木亮平さんを描きました！ たぶん人5：ゴリ5くらいかと」と、鈴木のイラストを披露。バナナを持った鈴木が線画で描かれている。
このイラストに対し鈴木は「こ……これは……自分でもそっくり！脱帽です……腕の滑らかなラインが特に趣があって……ヒトゴリの配分も注文通り！さすがすぎます！家宝にします！」と感激した様子で感謝を伝えた。