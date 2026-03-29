俳優の日野友輔（２３）が２９日、都内で行われた自身の「２０２６．４−２０２７．３ ＣＡＬＥＮＤＡＲ」発売記念イベントに出席。高校の同級生である将棋の藤井聡太六冠に対抗して、自身もオセロ無敗であることなど頭脳派ぶりをアピールしていた。

藤井六冠とは「彼がゲームを発売した時期にものまねがはやっていたんですけど、僕は唯一、本人に向かってそのものまねを披露したことがある高校生だと思う。『野口君（本名）、やめてよ〜』って言われました（笑）」という間柄だ。

将棋界で活躍を見せる同級生に、日野も「勝てるわけでないですけど、僕も将棋は小さい頃から将棋は祖父とやっていたので」とした上で「オセロは僕、負けたことがないんですよ。人生で。結構そういう頭脳系（のゲーム）も好きです」と対抗心を見せた。

俳優業をやっている中でも「自分の人生とか、俳優としての生き方みたいなものも考えてしまうタイプ」と明かし、「こう見えて頭脳系…で、いきたいと思います」と笑顔で語っていた。

完成した自身初のカレンダーには「僕も小さい頃にアニメや好きなスポーツ選手のカレンダーを買ってもらって、毎日気分が上がる感覚があった。みなさんに少しでも、そういった気持ちになっていただけたらうれしい」と話していた。