「有力馬次走報」（２８日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆金鯱賞３着のクイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田）は、ヴィクトリアＭ（５月１７日・東京、芝１６００メートル）を予定。中山記念２着のカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武）はエプソムＣ（５月９日・東京、芝１８００メートル）を視野に。マイラーズＣ（４月２６日・京都、芝１６００メートル）との両にらみだったトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸）もエプソムＣへ。Ｇ１・２勝馬チェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村）はエプソムＣとヴィクトリアＭを視野に。弥生賞ディープ記念４着のタイダルロック（牡３歳、美浦・武井）は、青葉賞（４月２５日・東京、芝２４００メートル）へ。Ｇ１・４勝馬クロノジェネシスの初子で共同通信杯２着のベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇）は、態勢が整うようなら京都新聞杯（５月９日・京都、芝２２００メートル）を目標にする。全て所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。