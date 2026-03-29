「茨城にこんなイケメンがいるはずない！」写真を見て衝撃…天国の祖母に導かれた結婚

3月29日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』は、前週に続き、茨城県東海村での出張収録の模様が放送される。

今回の新婚さんの呼び出し文句は、「『新婚さんいらっしゃい！』が大好きだったおばあちゃんに導かれて結婚！ 超イケメン夫と結ばれて超幸せです」というもの。

夫へのハードルが上がりきった状態だったが、実物は想像をはるかに超えるイケメンっぷり！ 妻も「完璧です」とノロケる夫は、身長185センチのスタイル抜群イケメン。

番組の大ファンだった妻の祖母は昨年亡くなったが、「出場したら喜ぶかな」と考え応募。妻の母が遺影を持って観覧に来ていた。

2人の出会いは2021年、マッチングアプリでのこと。元カレと別れたばかりだった妻が茨城県在住で検索したところ、夫のプロフ写真を目にして衝撃。「茨城にこんなイケメンがいるはずない！」と、詐欺かマルチ商法を疑っていたという。

同じく元カノと別れたタイミングだった夫は、仕事の都合で茨城に転勤してきたばかり。まずは友達がつくれたらとアプリを使うも、引っ込み思案が災いし、やりとりが面倒になってきた矢先に妻とマッチング。グイグイ来られる圧に押され、しぶしぶ会うことになったそう。

写真詐欺を暴く刑事のつもりで待ち合わせの駅に張り込んだ妻だったが、声をかけられ見上げると、「吉沢亮!? 『国宝』!? 幻覚!?」と思うほどのイケメン夫に一目惚れ。

一方の夫は、「強烈な奴が来ると身構えていたが、会ってみたらちゃんと会話もできる」とマイナスからのプラス評価。音楽好きという共通の趣味もあり、距離が縮まった。

友人関係になり約1カ月後、料理が趣味だという夫が「食べてくれる人がいなくてつくりがいがない」と発言。これはチャンスとばかりに妻が自宅に突撃する約束を取り付けるも、当日、仕事のトラブルが…。

18時頃に訪ねる予定が、終業したのは23時半頃。さすがに無理だろうと電話をしたところ「ごはんつくって待っているよ」と言われ、「私のこと好きなんだ」と確信。自分が食べるのも24時まで待ってくれていたという。

週2で会う期間が3カ月ほど続き、付き合っている感覚でいた妻。遊んだ帰りに「私たちどういう関係？」とメッセージを送ったところ、「ちょっと電話してもいい？」と夫。“勝ち確”電話で「どう思ってくれているの？」と優しく聞かれた妻は、「好きかも」とパスを投げ、あとはゴール決めるだけ。と思いきや、「ごめん、恋愛対象には見られない」というまさかの返答が…。

「何がダメなの？」と問い詰める妻に対し、夫からは「髪が短い」という信じられない一言が！「髪の長い女性が好きだった」と語る夫に会場もドン引きだ。

しかし、ここで諦めない妻は、直後にインスタで「#エクステ」「#東京」と調べ、表参道で最高級の美容室を予約。鈍行で往復5時間、総額4万円かけてエクステを敢行したところ、まさに夫のドストライク。逆に告白され、交際がスタートする。

妻が実家に夫を連れて行くタイミングで祖母にも会わせたところ、「結婚はいつするの？」との問い。まだ27歳の妻は仕事も頑張りたかったため「30代になってから」と答えたが、その後、祖母のガンが発覚。「ウェディングドレスが見たい」と言われつつも、まだ大丈夫だろうと考えていたところ、昨年8月に病状が急変。余命半年を宣告される。

転職したばかりで忙しい夫には言い出せずにいたが、その2週間後には自宅で緩和ケアを受け始め、医師が「残り1週間の覚悟」を宣告。さすがに夫に伝えると、夫は祖母と2人きりのときに妻の将来を託されたこともあり、「今できることは何か」と考え、すぐさまダイヤのネックレスと花束を買いに行き、夜にはプロポーズ。

妻が大号泣で喜んだのも束の間、10分後には祖母宅へと向かい、結婚を報告。そのとき撮影された感動的な動画も披露される。「おめでとう」と感激した祖母は翌日から意識がなくなり、1週間後に亡くなったという。

「結婚はみんなを幸せにする」というMCの井上咲楽の言葉どおり、会場はあたたかい空気に包まれる。