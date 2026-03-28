OP戦.125のフリーランドが活躍…キム・ヘソンはマイナーで5の1

米大リーグのドジャースは、27日（日本時間28日）のダイヤモンドバックス戦前に、昨季の世界一を記念したリングの授与式を行った。ここに姿がなかったのがキム・ヘソン内野手。開幕直前に傘下3Aのオクラホマシティに降格したためだ。さらに、最後まで選手枠を争ったアレックス・フリーランド内野手がこの試合で大活躍。韓国のメディアからは嘆きの声が上がっている。

韓国紙「スポーツ朝鮮」は28日「まさか！監督の言葉が正しかったのか。フリーランドがソロ弾＆二塁打で決勝得点、キム・ヘソンは5打数1安打」という記事を掲載した。

フリーランドはこの日のダイヤモンドバックス戦に「9番・二塁」で先発し3打数2安打1打点。3回に1号ソロ、4-4の8回には先頭で中越え二塁打を放ち出塁すると、1死後カイル・タッカーの適時打で決勝のホームを踏んだ。一方キム・ヘソンは3A開幕戦に「1番・二塁」で先発し5打数1安打。記事は「キム・ヘソンとフリーランドの明暗が分かれた」と伝えた。

キム・ヘソンが韓国代表として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の後、ドジャースのオープン戦で打率.407を残す一方、フリーランドは打率.125に終わった。同紙はその上でデーブ・ロバーツ監督がキム・ヘソンをマイナーに降格させ、フリーランドを大リーグに残したと紹介した。

その理由を「オープン戦に継続して出場し、打撃と守備の技量を高めるべきだったキム・ヘソンがWBCに出場したため、マイナーでの調整期間が必要だと判断したようだ。オープン戦で休まず出場し、努力を見せたフリーランドに先にチャンスを与えた形だ」と伝えている。

また韓国紙「スポーツソウル」も「キム・ヘソンを押し出したフリーランド、開幕2連勝の主役に……本塁打、決勝得点、さらに守備でも強烈アピール！」という記事を掲載。フリーランドの活躍を伝えた上で「フリーランドの好調が続けば、内野のレギュラー争いはより早く決着がつく可能性がある。キム・ヘソンは3Aでの継続的な出場と結果を通じて、再びチャンスをうかがわなければならない状況だ」としている。



（THE ANSWER編集部）