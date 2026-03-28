新宿の『エキナカ』で買える！ ちょっと気がきく手土産「PAUL」エッグタルト＆カヌレ

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部ハッチ。東京生まれの東京育ちで、JR埼京線ユーザー。JR新宿駅は頻繁に利用しています。

フランスで1889年に創業した老舗のブーランジェリー「PAUL」。1991年に日本に初出店。看板商品のクロワッサンなどが人気になり、今では全国27店舗でおいしいパンや焼き菓子を味わうことができます。

東京・PAUL「パステル・デ・ナタ」 1個367円（税込み）

僕がときどき訪れるのは、JR新宿駅の構内にある「NEWoMan新宿店」。撮影の日の朝、乗り換えのタイミングで手土産によく購入するのが、「パステル・デ・ナタ」です。

「パステル・デ・ナタ」は、ポルトガル発祥の焼き菓子で「エッグタルト」の名前で親しまれています。

パイ生地の中には滋味深いカスタードクリームがたっぷり。コーヒーとの相性は抜群です。サクサクの生地もいいのですが、時間が経って少ししっとりとした生地もまた美味。

僕はおやつとしてだけでなく、オーブントースターでリベイクして朝ごはんに食べることもあります。フランス発のブーランジェリーが手がける本格的な味わいのエッグタルト、ぜひ味わってみてください！



「PAUL」の焼き菓子、これも推せる！

●カリもち食感の「カヌレ」も美味！

フランス・ボルドー地方の伝統菓子「カヌレ」も好物。カリッとした外側ともっちりとした内側の食感のコントラストがたまりません。ラム酒をきかせた風味豊かな味わいで、満足度大。

お土産には6個入りの箱包装がおすすめです。1箱2160円（税込み）

おいしいもの帖 No.109 PAUL「パステル・デ・ナタ」 1個367円（税込み）【消費期限２日（製造日含む）】／東京／おすすめシーン・手土産や贈答品、お茶会、来客時のお茶請けに ※地方発送不可 SHOP DATA 1個367円（税込み）【消費期限２日（製造日含む）】／東京／おすすめシーン・手土産や贈答品、お茶会、来客時のお茶請けに ※地方発送不可 PAUL NEWoMan新宿店

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 NEWoMan新宿２Fエキナカ

営業時間8：00〜21：00（日曜・祝日8：00〜20：30）

TEL 03-6380-0023

https://www.pauljapan.com/