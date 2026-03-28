Fateシリーズ最新作最終回放送記念、初の全話無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作アニメTVアニメ『Fate/strange Fake』を最終回放送翌日の３月29日（日）午後３時より初めて全話無料一挙放送する。
TVアニメ『Fate/strange Fake』は、成田良悟による小説を原作とした、“偽りの聖杯戦争”を描くFateシリーズのスピンオフ作品。アメリカ合衆国・スノーフィールドで発生した異質な聖杯戦争を舞台に、数多のマスターとサーヴァントたちが入り乱れる予測不能なバトルと群像劇が展開される。これまでのFateシリーズとはまた違う“イレギュラー”な戦いと重厚な物語が注目を集め、2023年７月放送のTVスペシャル『Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-』も大きな反響を呼び、2026年１月より待望のTVアニメシリーズがスタート。さらなる盛り上がりを見せている。
このたび「ABEMA」で決定したTVアニメ『Fate/strange Fake』初の全話無料一挙放送では、３月28日（土）の最終回放送を記念し、その翌日３月29日（日）午後３時より、最終回まで全13話を無料一挙放送。放送後１週間、全話無料で楽しめる。
なお最終回は、３月28日（土）夜11時30分より「ABEMAアニメチャンネル」にて地上波同時・WEB最速無料配信。放送後１週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
TVアニメ『Fate/strange Fake』は、成田良悟による小説を原作とした、“偽りの聖杯戦争”を描くFateシリーズのスピンオフ作品。アメリカ合衆国・スノーフィールドで発生した異質な聖杯戦争を舞台に、数多のマスターとサーヴァントたちが入り乱れる予測不能なバトルと群像劇が展開される。これまでのFateシリーズとはまた違う“イレギュラー”な戦いと重厚な物語が注目を集め、2023年７月放送のTVスペシャル『Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-』も大きな反響を呼び、2026年１月より待望のTVアニメシリーズがスタート。さらなる盛り上がりを見せている。
なお最終回は、３月28日（土）夜11時30分より「ABEMAアニメチャンネル」にて地上波同時・WEB最速無料配信。放送後１週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC