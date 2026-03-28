『名探偵プリキュア！』第9話「決めつけちゃダメ！」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第9話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
3月29日に放送となる第9話のあらすじはこちら。
＜第9話「決めつけちゃダメ！」あらすじ＞
現役高校生にして大人気俳優の家入しるくがまことみらい学園にやってくることになり、いろめきたつあんなたち。新入生歓迎会で演劇部の劇に参加して盛り上げる、というテレビ番組の企画だった。
演劇部を訪れ、部員たちと顔合わせをするしるく。あんなとみくるも見守る中、ふたりのクラスメイトでもある浅間りえの緊張している様子を見たしるくは、自分が緊張をほぐすためによくやっているという「しるく体操」を披露し、りえの緊張をほぐす。さらに休憩時間、サインをもらいに控室にやってきて「なかなか探偵の依頼が来ない」と相談するあんなとみくるを「決めつけちゃダメ」と励ましてくれた。
劇の本番が迫り、あんなとみくるも準備を手伝う中、ポチタンが反応する。部室では、劇に使用予定で、演劇部で衣装として代々受け継がれ使われてきた大切なドレスがなくなっていた。ドレス探しはまかせて、というあんなとみくるを前に、しるくも「手伝わせて」と協力を買って出る。
＞＞＞第9話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
＜第9話「決めつけちゃダメ！」あらすじ＞
現役高校生にして大人気俳優の家入しるくがまことみらい学園にやってくることになり、いろめきたつあんなたち。新入生歓迎会で演劇部の劇に参加して盛り上げる、というテレビ番組の企画だった。
演劇部を訪れ、部員たちと顔合わせをするしるく。あんなとみくるも見守る中、ふたりのクラスメイトでもある浅間りえの緊張している様子を見たしるくは、自分が緊張をほぐすためによくやっているという「しるく体操」を披露し、りえの緊張をほぐす。さらに休憩時間、サインをもらいに控室にやってきて「なかなか探偵の依頼が来ない」と相談するあんなとみくるを「決めつけちゃダメ」と励ましてくれた。
劇の本番が迫り、あんなとみくるも準備を手伝う中、ポチタンが反応する。部室では、劇に使用予定で、演劇部で衣装として代々受け継がれ使われてきた大切なドレスがなくなっていた。ドレス探しはまかせて、というあんなとみくるを前に、しるくも「手伝わせて」と協力を買って出る。
＞＞＞第9話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
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