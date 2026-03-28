ドリンク1本で時間無制限！ アスライズ「スマートカフェ 秋葉原店」

記事ポイント 秋葉原駅徒歩3分に24時間営業のセルフ型無人カフェが2026年3月28日オープンWi-Fi・電源完備で時間制限なしの快適空間ドリンク購入だけで利用できる新しいカフェスタイル 秋葉原駅徒歩3分に24時間営業のセルフ型無人カフェが2026年3月28日オープンWi-Fi・電源完備で時間制限なしの快適空間ドリンク購入だけで利用できる新しいカフェスタイル

東京・秋葉原に、24時間営業のセルフ型無人カフェ「スマートカフェ」が登場します。

ドリンクを購入するだけで、時間制限なく自由に過ごせる新しいカフェスタイルとなっています。

2026年3月28日（土）にオープンします。

アスライズ「スマートカフェ 秋葉原店」

店舗名：スマートカフェ 秋葉原店開店日：2026年3月28日（土）アクセス：JR線「秋葉原」駅 徒歩3分営業時間：24時間営業席数：40席

アスライズが手がける「スマートカフェ」は、スタッフのいないセルフ型の無人カフェです。

ドリンクを購入するだけで利用でき、24時間いつでも自分のペースで過ごせます。

店内にはWi-Fiと電源を完備しており、PC作業や勉強などに適した環境が整っています。

時間制限がないため、集中したいときにも利用しやすい空間です。

ボックス席も用意されており、周囲を気にせずくつろげます。

自宅でも職場でもない「第三の居場所」として、さまざまなライフスタイルの人が利用できるカフェを目指しています。

個室感のあるスペースも備えており、ちょっとした休憩から長時間の作業まで用途に応じて自由に使えます。

席数は40席で、JR線「秋葉原」駅から徒歩3分というアクセスの良さも魅力です。

24時間営業のため、早朝や深夜でも気軽に立ち寄れます。

ドリンク1本で時間を気にせず過ごせる、新しいスタイルのカフェとなっています。

スマートカフェ 秋葉原店の新しいカフェスタイルに注目です。

よくある質問

Q. スマートカフェの利用に予約は必要ですか

A. 予約は不要です。

ドリンクを購入するだけで、いつでも利用できます。

Q. スマートカフェ 秋葉原店のアクセスを教えてください

A. JR線「秋葉原」駅から徒歩3分の場所にあります。

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