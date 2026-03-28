BLACKPINK・リサ、29歳誕生日ショット公開！ 美太もも際立つ姿でクマのぬいぐるみに埋もれる
韓国のアイドルグループ・BLACKPINKのリサさんは3月27日、自身のInstagramを更新。クマのぬいぐるみに囲まれた29歳の誕生日ショットを公開しました。
【写真】29歳になったリサ
コメントでは「Happy birthday Lisa」「I LOVE YOU」「幸せで健康でいてね」「pretty」「I’ll always support you」と、祝福の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】29歳になったリサ
「I LOVE YOU」リサさんは「29」と添え、4枚の写真を投稿。白いクマのぬいぐるみに囲まれたショットです。眼鏡を掛けたスタイルで、もこもこのブーツを着用しています。3枚目では、かわいらしい笑顔を見せています。また美しい太もももあらわに。
さまざまなオフショット公開！26日には、肌を大胆に見せたさまざまなシチュエーションのオフショットを公開していたリサさん。かわいらしさと美しさを兼ね備えています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)