【一番くじ ゴールデンカムイ ～金塊争奪戦～】 3月28日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ゴールデンカムイ ～金塊争奪戦～」をローソン、ミニストップ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップなどで3月28日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、「ゴールデンカムイ」をモチーフにした一番くじ。A賞からC賞は一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」より、鬼神のような戦いぶりから”不死身の杉元”と呼ばれる「杉元佐一」、精密射撃を得意とし、第七師団に所属する狙撃手「尾形百之助」、常人離れした泳ぎの能力を持つ脱獄囚「海賊房太郎」が立体化されている。

その他に、一番くじ限定の描き下ろしイラストを使用した「イラストボード」、杉元、アシリパ、尾形の「ちょこのっこフィギュア」、登場人物たちにちなんだデザインの「グラス」、キャラクター達のシルエットを落とし込んだ重厚感溢れる「メタルチャーム」などがラインナップしている。

ラストワン賞は「杉元佐一 MASTERLISE ラストワンver.」で、A賞とは表情が異なる特別仕様が用意されている。

「一番くじ ゴールデンカムイ ～金塊争奪戦～」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：杉元佐一 MASTERLISE

B賞：尾形百之助 MASTERLISE

C賞：海賊房太郎 MASTERLISE

D賞：イラストボード

E賞：ちょこのっこフィギュア

F賞：グラス

G賞：メタルチャーム

H賞：アクリルスタンド

I賞：ビジュアルシート

ラストワン賞：杉元佐一 MASTERLISE ラストワンver.

ダブルチャンスキャンペーン：尾形百之助 MASTERLISE

A賞：杉元佐一 MASTERLISE

B賞：尾形百之助 MASTERLISE

C賞：海賊房太郎 MASTERLISE

D賞：イラストボード

E賞：ちょこのっこフィギュア

F賞：グラス

G賞：メタルチャーム

H賞：アクリルスタンド

I賞：ビジュアルシート

ラストワン賞：杉元佐一 MASTERLISE ラストワンver.

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～6月末日

B賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。