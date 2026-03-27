Snow Manの阿部亮平（32）が27日、プロ野球セ・リーグの開幕戦、広島−中日戦（マツダスタジアム）の始球式に登場した。

背番号「122」のユニホームでマウントに立つと、左足を大きく上げて投じた。ボールは山なりとなったが、捕手のミットに直接収まるストライク投球。

安堵の表情を浮かべ、会場からは大きな拍手が送られた。マウンドを降りると、広島の球団マスコット「スラィリー」とハグして喜ぶ場面もあった。

「自分が投げる時に意識しようとしたことは全てできました」と振り返り、「マツダスタジアムに来られたお客さん、選手の皆さんへのリスペクトを忘れない気持ちで投げることができました。その結果良い投球につながったのだと思います」と語った。

始球式前には自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、広島のユニホーム姿を披露。背番号は「もうちょい秘密」としながらも、「広島の皆様、お邪魔します！！」「始球式も楽しみですが開幕戦も観戦させていただけるとのことでとっても楽しみです！応援も頑張ります」と意気込みをつづっていた。

ネット上では「ナイス投球」「ッとした笑顔がステキ」「届きました」「ナイスピッチ」「ストライク入った〜」などの声が上がった。また、「背番号も122で、デビュー日選ぶのさすがです」「阿部くん背番号122、Snow Man背負ってきたね」など、グループのデビュー日を示したと思われる背番号にも注目が集まった。