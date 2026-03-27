きのう、東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が元交際相手の男に刃物で刺され、死亡した事件。男が復縁を迫るストーカー行為を繰り返していたことがわかりました。

「警察！警察！警察！」

これは事件直後の映像。フロアに響く叫び声。店から多くの人が走って出てきます。

「下がって！下がって！スタッフも離れて！」

目撃者

「黒いTシャツの男の人がレジのあたりで暴れるように見えた」

現場は、池袋のサンシャインシティのポケモンセンター。利用客で賑わう午後7時20分ごろ、事件は起きました。

レジにいた、店員の春川萌衣さん（21）。すると突然、男がレジの中へ。春川さんは刃物で刺され、その後、死亡。刺した広川大起容疑者（26）も自分の首を刺し、その後、死亡しました。

広川容疑者は春川さんの元交際相手。去年7月に交際関係を解消しますが、広川容疑者は春川さんに対し、「つきまとい行為」を複数回行っていたといいます。

さらに、ある日、春川さんが帰宅すると、自宅前に広川容疑者が置いた紙袋が。中にはポケモンカードとメッセージカードがあったといます。

「今夜中に連絡をください。助けてください」

春川さんはこれをきっかけに、去年12月25日に警察署へ。相談を終えたその日は、警察官が自宅まで送り届けます。すると、広川容疑者の姿が。じっとこちらを見つめていたといいます。

警視庁は危険性を認め、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕。また、広川容疑者の車からは果物ナイフ1本が発見され、春川さんを盗撮していたこともわかりました。

広川容疑者

「復縁をしたかった」

こう供述していたという広川容疑者。今年1月、略式起訴され、釈放されます。

警視庁はその後、禁止命令を出すなどの対応をとり、春川さんも関係先に避難するなどしていましたが、アルバイト先のポケモンセンターについては…

春川さん

「ポケモンが好きで、ここで働くのが夢だったのでかえたくない」

警視庁は、広川容疑者が勤務先を把握していることを春川さんに伝え、アルバイト先をかえることを提案しましたが、春川さんは変更せずに働いていたということです。

春川さんを知る人

「とっても礼儀正しい子で、明るくて、兄弟が仲良くて。今ショック」

警視庁は事件のいきさつを調べています。