タレントの鈴木紗理奈（48）が、26日放送のinterFM「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）に出演。かつて自身の妊娠を伝えた時の、母親の反応を明かした。

同番組に寄せられた、身内から結婚や出産を急かされるという女性リスナーの悩みに対し、30歳で結婚し、31歳の時に出産した鈴木は「私も変わってるけど、お母さんが私以上に変わってるから」と告白。「“結婚はまだなの？”とか、いわゆる親が言いそうなことは、何一つ言われたことがない」と打ち明けた。

鈴木は「ビックリされたぐらいやから」と回想。自身の妊娠を伝えた際、母は「えっ、アンタに子供育てられるの？」「えっ、ウソやろ！？」との反応だった。「“生むなんて思わんかった”って驚かれたぐらいやから」と振り返った。

その上で「普通の家庭の感じが分からんけど」と前置きしながら、お悩みに対し「（親は）心配はするよな」と想像したが、共演するフリーアナウンサーの中川安奈に「いつ結婚するの？考えてる？」と質問した。

「今は考えられない」という中川は、独身と既婚の女性では見られ方が違うと指摘。フットワークの軽さなどを挙げ、「（仕事の）会食でも“誘っちゃいけないかな”って気を遣わせちゃうとか」と様々な場面で思案するという。

そして「やっぱり自由な身で生きていきたいと思っちゃう」とぶっちゃけると、鈴木は「まだまだやな〜結婚は」と納得しながら「楽しんでるね」と理解していた。