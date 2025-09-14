タレントの鈴木紗理奈さん（48）が2025年9月7日、自身のインスタグラムを更新。プロゴルファーの金田久美子さん（36）とのツーショットを投稿し、ミニスカートのゴルフウェアで「おそろコーデ」姿を披露した。「くみとマークでおそろコーデ」鈴木さんは、「くみとマークでおそろコーデ」といい、プロゴルファーの金田久美子さんとのツーショットを披露しつつ、「おそろコーデできるのも、ミニスカ履けるのもこの年になったらゴル