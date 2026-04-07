タレント鈴木紗理奈（48）が7日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。京都府南丹市で小学6年生男児、安達結希さん（11）が先月23日から行方不明になっている件で、涙を流しつつコメントした。行方不明になっている男児の同級生や保護者のコメントが紹介されると、スタジオからすすり泣く声が漏れた。MC石井亮次が「みなさんの情報が必要です。今も捜索が行われております。紗理奈さん」と尋ねた。鈴木は「はい、つ