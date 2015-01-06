ダウンタウンの浜田雅功（62）が25日に放送されたTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に出演。前日と前々日の夕食メニューを明かし、その“わんぱく”すぎる食生活に出演者たちが驚く場面があった。

番組冒頭にプレゼンターのお笑いタレント・小籔千豊が「突然なんですけども、浜田さん。昨夜の晩ご飯、何食べられたか覚えてはりますか?」と質問。浜田は「覚えてますよ」と即答したものの、具体的なメニューを聞かれると「えー…」と言葉に詰まってしまった。スタジオに微妙な沈黙が流れると、なかなか思い出せない様子に周囲からは「えっ？」と戸惑いの声が上がった。

この反応に浜田は「『え？』とか言うな！」と苦笑いしながらツッコミを入れ、ようやく「えーと……天丼食べました」と回答。さらに、2日前のメニューを問われると「ハンバーグ食べました」と振り返った。

還暦を超えてもなお、重めのメニューが続く食生活に、お笑い芸人の陣内智則は「若いな!食生活中3やん」とツッコミを入れて笑いを誘った。小籔も「わんぱくな…」とツッコミ、フットボールアワーの後藤輝基は「ハンバーグの次の日に天丼!?」と胃袋の強靭さに目を丸くした。陣内がさらに「今日はもうカレーライスでしょ！」と畳みかけると、スタジオは爆笑に包まれた。

また、昨日が天丼だった理由について浜田が「昨日の天丼は、嫁はん（小川菜摘）がおらんかったから自分で買ってきて食べてるから」と明かすと、後藤は「そんなライフスタイルなんですか!?」と驚いた。浜田は「いやいや!おらんねんもん。メシ誰も作ってくれへんやん」と大物芸人の意外に庶民的な私生活を明かしていた。