【地震速報】岩手県で最大震度4の地震が発生しました(23:18頃発生)

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【地震情報 2026年3月26日】(23:34更新)


23時18分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.5、最大震度4を岩手県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

【地震情報 2026年3月26日】(23:24更新)


23時18分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.4、最大震度4を岩手県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

【地震情報 2026年3月26日】(23:22更新)


23時18分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.4、最大震度4を岩手県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

【震度速報 2026年3月26日 23:21】


23時18分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。

◆地震が起きたらすべきこと