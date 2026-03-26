【地震速報】岩手県で最大震度4の地震が発生しました(23:18頃発生)
【地震情報 2026年3月26日】(23:34更新)
23時18分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.5、最大震度4を岩手県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
【地震情報 2026年3月26日】(23:24更新)
23時18分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.4、最大震度4を岩手県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
【地震情報 2026年3月26日】(23:22更新)
23時18分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.4、最大震度4を岩手県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
【震度速報 2026年3月26日 23:21】
23時18分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。