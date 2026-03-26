2026年9月に開催されるアジア大会に向け、『eスポーツ』の日本代表選考会が愛知県で開催されました。「ぷよぷよ」で代表を決めたのが、小学4年生のゆうき選手です。圧倒的な実力で金メダルを狙います。



3月21日～22日、常滑市のAichi Sky Expoで行われたのは、2026年9月に名古屋市を中心に開催されるアジア大会の正式種目「eスポーツ」の日本代表選考会です。



