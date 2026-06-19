北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）でオランダとの初戦を劇的なドローで終えた日本代表は、メキシコ・モンテレイに移動し、20日（日本時間21日）にチュニジアとの第2戦を迎える。日本代表の公式Xは練習風景を公開。その中で見られた27歳DFの痛々しい手術痕に反響が集まっている。チュニジア戦を3日後に控える18日（同19日）、日本代表公式Xは練習中の一コマを写した写真を公開した。中村敬斗や伊藤洋輝