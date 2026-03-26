お笑いタレントのバカリズム（50）が26日、ニッポン放送「バカリズム ザ・ラジオショー」（後1・00）に出演。自身の脚本業の収益に関して言及した。

この日は「ナイツ ザ・ラジオショー」のパーソナリティー・ナイツが春休みを取っているため代役パーソナリティーとして出演。自身が所属するマセキ芸能社の芸人の序列が話題となると、バカリズムは「狩野英孝もいるんですけれど」と切り出した。

狩野英孝は自身よりも後輩で、事務所の公式サイトに登場する順番も後だとした上で「狩野英孝は結構テレビも出ながら配信めっちゃやっているんです。ゲーム配信とかやっていて。それが凄い人気なんですけれど」と紹介した。

それでも「狩野英孝は、この配信の収益をマセキに収めていないから、序列としては下なんです。個人でやっているから、序列としては下がります。マセキへの貢献度は低いですから」とぶっちゃけて笑わせた。

また「僕は脚本やっていますけど、これはバカリズムという芸人の仕事として、マセキ芸能社を通して頂いているお仕事なんで、ちゃんとマセキ芸能社に収益は入ります」と説明し、「そういう意味では狩野よりも僕の方が（序列は）上です」と言い切った。