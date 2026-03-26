TWICEダヒョン、活動中断「回復に集中する」 国立競技場公演前に発表【報告全文】
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの、ダヒョンが、活動中断を継続する。所属事務所・JYPエンターテインメントが発表した。
【写真】TWICEダヒョン、神秘的でアヴァンギャルドなビジュアル
同事務所は「ダヒョンの状態を注意深く観察し、予定されている公演に参加可能か慎重に検討した結果、現時点では彼女が参加することは難しいと判断しました。これに伴い、ダヒョンは今回の公演には参加せず、回復に集中する予定です。十分に回復し、安全に活動できるようになれば、彼女は再び参加する予定です」と報告した。
続けて「ダヒョンの出演を楽しみにしていたファンの皆さんとまた残念な情報を共有することになったことを心よりお詫び申し上げます。」と謝罪。「弊社は引き続き、彼女が完全に回復するのをサポートするために最善を尽くします」と伝えた。
ダヒョンは、足首に異常を確認し、精密検査の結果、骨折の診断を受け、2月13日から3月7日まで行われた北米公演には出演しなかった。なお、TWICEは東京・国立競技場での公演を4月25日、26日、28日に控えている。
【報告全文】
こんにちは、JYPエンターテインメントです。
ダヒョンの健康とこれからの活動についての最新情報を提供したいと思います。
ダヒョンの状態を注意深く観察し、予定されている公演に参加可能か慎重に検討した結果、現時点では彼女が参加することは難しいと判断しました。
これに伴い、ダヒョンは今回の公演には参加せず、回復に集中する予定です。十分に回復し、安全に活動できるようになれば、彼女は再び参加する予定です。
ダヒョンの出演を楽しみにしていたファンの皆さんとまた残念な情報を共有することになったことを心よりお詫び申し上げます。 弊社は引き続き、彼女が完全に回復するのをサポートするために最善を尽くします。
ご理解をお願いします。
ありがとうございます。
JYPエンターテインメント
【写真】TWICEダヒョン、神秘的でアヴァンギャルドなビジュアル
同事務所は「ダヒョンの状態を注意深く観察し、予定されている公演に参加可能か慎重に検討した結果、現時点では彼女が参加することは難しいと判断しました。これに伴い、ダヒョンは今回の公演には参加せず、回復に集中する予定です。十分に回復し、安全に活動できるようになれば、彼女は再び参加する予定です」と報告した。
ダヒョンは、足首に異常を確認し、精密検査の結果、骨折の診断を受け、2月13日から3月7日まで行われた北米公演には出演しなかった。なお、TWICEは東京・国立競技場での公演を4月25日、26日、28日に控えている。
【報告全文】
こんにちは、JYPエンターテインメントです。
ダヒョンの健康とこれからの活動についての最新情報を提供したいと思います。
ダヒョンの状態を注意深く観察し、予定されている公演に参加可能か慎重に検討した結果、現時点では彼女が参加することは難しいと判断しました。
これに伴い、ダヒョンは今回の公演には参加せず、回復に集中する予定です。十分に回復し、安全に活動できるようになれば、彼女は再び参加する予定です。
ダヒョンの出演を楽しみにしていたファンの皆さんとまた残念な情報を共有することになったことを心よりお詫び申し上げます。 弊社は引き続き、彼女が完全に回復するのをサポートするために最善を尽くします。
ご理解をお願いします。
ありがとうございます。
JYPエンターテインメント