2019年ドラフト1位指名→2025年オフに野手登録に変更

本当に“転向”1年目なのか……阪神の西純矢外野手が25日、京セラドームで行われたオリックス2軍戦に「4番・右翼」で先発出場。初回に2試合連続となるタイムリーを放った。「バケモン」「早く支配下に」とタイガースファンの興奮も止まらない。

初回1死一、二塁の好機でいきなり打席が回ってきた。対するは昨季防御率2.98、119奪三振を記録したアンダーソン・エスピノーザ投手。カウント2-2からの5球目、外角のツーシームを右前に弾き返し、貴重な先制点をもたらした。

西純は創志学園高のエースとして甲子園を沸かし、2019年に投手として阪神に1位指名された。2022年に6勝、2023年には5勝と活躍したが、昨季に右肘手術を受け、今季から野手登録＆背番号「120」の育成選手として再出発した。

アマチュア時代から打撃の評価も高かったが、ファームとはいえ開幕から快音を連発。8試合で30打数9安打の打率.300を記録している。虎党からも「マジで毎日ヒット打ってる」「バケモン なんですぐに適応してんねん」「いつ支配下ですか？」「もはや怖くなった」「支配下でもういいんじゃないか」「才能エグイなほんま」「野手転向の成功例になってくれ」「本当に野球センスの塊」と“嬉しい悲鳴”が聞こえている。（Full-Count編集部）