ゴンチャから新シリーズ「TEACRAFT」誕生！第1弾は爽やかで上品な味わいの「ストロベリー＆ローズ ダージリン」が登場中。

ゴンチャは、2026年3月25日から、「TEACRAFT（ティークラフト）」シリーズ第1弾となる「ストロベリー＆ローズ ダージリン」を販売しています（一部店舗を除く）。

対象ドリンクがお得に楽しめるキャンペーンも

"こころ、ときめく、香りのお茶。"をコンセプトに、季節に合わせたフルーツや花と茶葉を贅沢にブレンドする「TEACRAFT」シリーズ第1弾。

ゴンチャでは、これまでも茶葉に合わせた最適な湯温と時間で抽出し、抽出後から一定時間以内のお茶のみを提供することで得られる茶葉本来の香りと味わいにこだわりつつ、トッピングなど自由なカスタマイズの楽しみも支持されてきました。

「TEACRAFT」シリーズは、それらの魅力はそのまま、お茶そのものの香りや味わいに改めて向き合う新たな挑戦だといいます。

今回登場する「ストロベリー＆ローズ ダージリン」は、「TEACRAFT」のために開発した特製のダージリンブレンドに、いちごとローズの香りを重ねた一杯。秋摘み茶葉のダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした、軽やかで飲みやすい味わいに仕上がっています。

春摘みのいちごのようなさわやかさに、ローズの上品なやさしさのハーモニーが広がります。

・ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルフォティー（ICED／HOT）

はじめの1杯におすすめなのが、ゴンチャクルーの間でミルクフォームを「ミルフォ」と呼んでいることから名付けられたという「ミルフォティー」。甘じょっぱくて濃厚なミルクフォームが、ストレートティーの風味を引き立てます。ストローでゆっくりと混ぜながら味わえば、ミルクフォームがお茶にとけてクリーミーなテイストに変わります。

価格は、Sが380円、Mが430円、L（ICEDのみ）が520円。

・ストロベリー＆ローズ ダージリンティー（ICED／HOT）

春から初夏へと向かう季節に合う、いちごとローズのフレーバーティー。ダージリンをメインにセイロンティーをブレンドした、軽やかで飲みやすい味わいです。春摘みのいちごのようなさわやかさと、ローズの上品で華やかな余韻を楽しめます。

価格は、Sが290円、Mが340円、L（ICEDのみ）が430円。

・ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルクティー（ICED／HOT）

ダージリンをメインにセイロンティーをブレンドした軽やかな紅茶に、まろやかなミルクが好相性。新鮮ないちごの風味にローズの華やかな香りが合わさった、春らしい1杯です。

価格は、Sが440円、Mが490円、L（ICEDのみ）が580円。

・ストロベリー＆ローズ ダージリン アーモンドミルクティー（ICED／HOT）

いちごとローズのダージリンティーにアーモンドミルクのコクと香ばしさをブレンド。フレッシュないちごのさわやかな味わいと、ローズの上品な香りを楽しめます。

価格は、Sが490円、Mが540円、L（ICEDのみ）が630円。

モバイルオーダーでお得に

「TEACRAFT」をお得に試すチャンスです。4月5日まで「発売記念キャンペーン」を開催しています。

期間中、モバイルオーダーで注文すると、対象のドリンクが限定価格でお得に楽しめます。

・ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルフォティー 380円〜→280円〜

・ストロベリー＆ローズ ダージリンティー 290円〜→190円〜

・ストロベリー＆ローズ ダージリン ミルクティー 440円〜→340円〜

・ストロベリー＆ローズ ダージリン アーモンドミルクティー 490円〜→390円〜

モバイルオーダーの利用時はMy Gong chaの登録が必要です。有人レジやセルフレジ、デリバリーでの注文はキャンペーン対象外となります。

ミルフォティーの追加トッピングは2つまで、ダージリンティー／ミルクティー／アーモンドミルクティーは3つまで可能です。

茶葉由来の成分により白く濁ることがありますが、品質に問題はありません。終売時期は各店舗の在庫状況によって異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部