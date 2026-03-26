福島県、「TOKIO課」の名称変更へ 城島茂＆松岡昌宏からは「引き続き、福島県の復興に協力したい」
福島県は25日、公式サイトを更新。「TOKIO課」の名称を変更する方針を明らかにした。元TOKIOの城島茂（55）と松岡昌宏（49）からは「今後も引き続き、福島県の復興に協力したい」との意向が示されたことも伝えた。
【全身ショット】「お疲れっす！」笑顔で会場入りする松岡昌宏
サイトでは「城島茂さん、松岡昌宏さんとの連携について」と題したお知らせを掲載。「令和7年6月25日付で『TOKIO解散後も変わらず福島県を応援していただきたい、力を貸していただきたいと考えている』との福島県の考え方を公表しておりましたが、城島さん、松岡さんから『今後も引き続き、福島県の復興に協力したい』との御意向を示していただきました」と伝えた。
続けて「これからも、城島さん、松岡さんと福島県の関係性は変わりませんが、グループTOKIOは解散していることから、今後は『TOKIO課』という名称は使用いたしません」とした。「TOKIO課の機能（城島さん、松岡さんが福島県内で実現したいことがある際の福島県庁としての窓口）は引き続き風評・風化戦略室が担ってまいります」と伝えた。
【全身ショット】「お疲れっす！」笑顔で会場入りする松岡昌宏
サイトでは「城島茂さん、松岡昌宏さんとの連携について」と題したお知らせを掲載。「令和7年6月25日付で『TOKIO解散後も変わらず福島県を応援していただきたい、力を貸していただきたいと考えている』との福島県の考え方を公表しておりましたが、城島さん、松岡さんから『今後も引き続き、福島県の復興に協力したい』との御意向を示していただきました」と伝えた。
続けて「これからも、城島さん、松岡さんと福島県の関係性は変わりませんが、グループTOKIOは解散していることから、今後は『TOKIO課』という名称は使用いたしません」とした。「TOKIO課の機能（城島さん、松岡さんが福島県内で実現したいことがある際の福島県庁としての窓口）は引き続き風評・風化戦略室が担ってまいります」と伝えた。