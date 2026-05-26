今日26日(火)も、最高気温が広く平年を上回ります。西日本を中心に所々で30℃以上の真夏日の予想で、北海道でも一部で25℃を超えるでしょう。暑さ続くこまめな水分補給を今日26日(火)も、南から暖かい空気が入り、気温がグンと上がってきます。最高気温は、広く平年を上回る見込みです。沖縄は多くの所で30℃を超えるでしょう。石垣島など八重山地方では特に熱中症のリスクが高まることが予想され、昨日25日に続き、熱中症警戒ア