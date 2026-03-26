◇第98回全国選抜高校野球大会第7日 2回戦 智弁学園2―1神村学園（2026年3月25日 甲子園）

智弁学園（奈良）は神村学園（鹿児島）に延長10回タイブレークの末、2―1で勝利し5年ぶりの8強入り。杉本真滉投手（3年）が、2戦連続完投勝利を挙げた。

体を反らせて力の限りの雄叫びだ。智弁学園（奈良）のドラフト候補左腕・杉本真滉（3年）が、143球を投げ切った。初回に1点を失ったが、2回以降はタイブレークの延長10回までわずか2安打で無失点。4安打1失点で2戦連続完投勝利を挙げた。

「自分が守り抜かないといけないと思った。絶対に負けないとの思いが前面に出た結果だと思います」

3安打完封勝利した花巻東（岩手）戦から中4日。相手も横浜（神奈川）戦で6安打無失点だった、神村学園・龍頭汰樹（同）との完封腕対決だった。最速149キロ左腕は「初戦で直球を多く投げた分、高めの直球は見切られる。打たせて取る投球を心がけました」と、この日はモデルチェンジ。この日の最速は146キロで6奪三振中、直球で奪ったのは一つのみだった。直球主体の前回から変化球を効果的に散らし、相手打線を幻惑して5年ぶりの8強へ導いた。

新たな一面を見せる絶好の舞台だった。昨秋、首脳陣から「もっと緩急が欲しい。新球が必要ではないか」と求められた。得意球はスライダーで緩い球は不得手。だが、冬場にカーブ習得に着手し、直球と同じように腕を振って“抜く”ことを磨いた。この日はカーブを18球。加えて大会直前に完成したカットボールも効果的に配した。「前は直球で押すだけだった」。1―1の延長10回2死二、三塁でも得意のスライダーで左飛に仕留めて絶叫した。

七変化のような“変身”で2試合計19回で1失点。春夏通じて初優勝した16年春は村上頌樹（阪神）が全5試合完投した。24年夏の甲子園では準々決勝に先発し3回途中降板。「自分が全試合投げる」とエースの自覚をにじませた。 （河合 洋介）

○…タイブレークの延長10回1死満塁から3番・太田蓮（2年）が勝ち越しの中犠飛。神村学園・龍頭の132キロ直球をフルスイングし「後ろも打ってくれると思ったけど、自分自身で（走者を）還さないといけないと思った」と振り返った。エース・杉本の力投に応えたが「1、2回戦は杉本さんに助けられている。次はバッター陣が打たないといけない。自分が引っ張っていきたい」と話した。