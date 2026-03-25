不二家（東京都文京区）のロングセラー菓子「カントリーマアム」や「ホームパイ」、キャンディー「ミルキー」と、人気キャラクター「ちいかわ」が初コラボした商品8種類が4月1日から順次販売されます。「カントリーマアム」と「ホームパイ」は、物語の中に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」の「はじっこのサクッとしたところ」をイメージした商品になっています。

【画像】「か、かわいい！」 個包装デザイン《全14種》を見る！ 1000分の1の確率！！ ちいかわの焼き印も！

「むちゃうまプリン」をイメージした「アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）」は、定番の「バニラ」とプリン味の2種類をアソート。プリン味はクリームチーズを生地に練り込み、カラメルチップを合わせて焼き上げた、やさしい甘さと香ばしい風味が楽しめます。個包装パッケージは全14種で、「くりまんじゅう」や「シーサー」などのキャラクターがデザインされています。

ホットケーキの「はじっこのサクッとしたところ」をイメージした「アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）」は、定番の「バター」と「ホットケーキ味」がセット。個包装パッケージは全14種。1000分の1の確率で、ちいかわの焼き印が入っており、楽しめる工夫がされています。

さらに、同コラボでは、ちいかわの世界観をイメージした、優しい味わいの「アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）」も新登場します。

初コラボでは、ちいかわの特別パッケージになった「アニメちいかわペコパフ（ミルキー）／（チョコミルキー）／（苺ミルキー）」「アニメちいかわミルキークッキー」「アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味」も発売されます。アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味では、キャラクターをデザインした「キャンディー型オリジナルステッカー」（全6種）がランダムで1枚封入されています。

いずれも価格はオープンです。