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工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【工場転職】クボタ期間工は“実はかなり強い”｜日給トップクラスで3年1,500万円」と題した動画を公開。自動車メーカーの期間工に比べて目立たない存在のクボタ期間工が、実は待遇や働きやすさの面で非常に優れている「実際 穴場なんです」と解説した。



動画でケンシロウ氏は、クボタが一般的に農業機械のイメージが強いことから、期間工の就職先としてはトヨタやデンソー、アイシンといった自動車関連企業が第一希望に選ばれがちで、クボタは第二・第三希望になることが多いと指摘。しかし、その知られざる魅力について5つの特徴を挙げて解説した。



第一に、「日給がトップクラス」である点だ。クボタ期間工の日当は14,000円スタートであり、例えばトヨタ自動車の10,800円と比較しても非常に高い水準にある。日給が高いことは、25%増しで計算される残業代や深夜手当のベース額も引き上げるため、総収入に大きく影響すると説明した。



第二に、「正社員になりやすい」こと。その登用率は40%にものぼり、大手企業としては「エグくないですか！？」と驚くほどの高水準だという。未経験から大手企業の正社員を目指す人にとって、大きなチャンスであると語った。



第三は、「仕事のキツさは中レベル」であること。自動車に比べて生産台数が少ない農業機械の製造ラインは、スピードが比較的ゆっくりで、自分のペースを守りながら作業しやすい環境だという。第四の「人間関係が比較的マイルド」な点も、長く働く上での重要な要素だと付け加えた。



最後に第五の特徴として「住みやすい環境」を挙げた。茨城のつくば工場はつくばエクスプレスで秋葉原まで約40分、大阪の堺工場も大阪市内まで約50分と、都心へのアクセスが良好。田舎での暮らしと都会でのプライベートを両立できる立地の良さも、クボタ期間工の大きな魅力であると結論付けた。