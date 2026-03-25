「チップスター」発売50周年記念/ 橋本環奈さん起用の新CM、水筒などオリジナルグッズがもらえるキャンペーン…順次展開【ヤマザキビスケット】

ヤマザキビスケットはこのほど、「チップスター」の発売50周年を記念し、新テレビCMの放送やキャンペーン、コラボ企画などを順次展開すると発表した。

新CM「ありがとう チップスター50周年」篇には、前作に引き続き俳優の橋本環奈さんを起用した。

幼い頃からチップスターファンという橋本さんが、「うすしお味」の赤いパッケージから飛び出す様子や、1970年代〜2020年代までの時代背景とともに、50年の歩みを振り返るシーンなどを収めた。緻密に再現した時代描写も見どころとしている。

同テレビCMは、3月30日から全国で放送予定。テレビ放映に先立ち、公式YouTubeでCM動画とメイキング･インタビュー動画を配信している。インタビューで橋本さんは、チップスターへの思いやおすすめの食べ方、発見したことなどを語った。

【すべての画像を見る】新テレビCMのイメージ画像、メイキング・インタビュー動画の様子、キャンペーン景品の「チップスター」をモチーフにした水筒など

〈発売50周年記念、多様な企画を展開〉

4月1日から、「チップスターと一緒におでかけグッズプレゼント」キャンペーンを開催する。商品購入者を対象に「チップスター」オリジナルデザインのリュックや水筒をプレゼントする抽選キャンペーンで、当選人数は計2000人。応募期間は6月30日まで。

今後は、日本記念日協会にて記念日認定された「チップスターの日」(7月7日)に向けたプロジェクトや各社とのコラボ企画、インフルエンサーとのタイアップなどを予定。50周年イヤーとして、多様なコンテンツを順次展開する。

日本初の成型ポテトチップである「チップスター」の誕生は1976年1月。定番の「うすしお味」や「コンソメ」「のりしお」のほか、「プレミアムチップスター海老」など、幅広い商品をラインアップしている。

【「チップスターと一緒におでかけグッズプレゼント」実施概要】

応募期間: 2026年4月1日(水)〜6月30日(火)

景品:

Aコース「オリジナルリュック(オリジナル缶バッジ付き)」500人

Bコース「オリジナル水筒」1,500人

対象商品: チップスター全品

応募方法: チップスターの特設サイトから応募。応募にはチップスターを購入した際のレシートが必要となる。

◇「チップスター50周年」公式サイト