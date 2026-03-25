12年ぶりに日本へ帰ってくる「ムラーノ」SNSの反響！

2026年3月17日、日産は米国で生産しているSUV「ムラーノ」を日本国内に導入すると発表しました。SNSではどのような反響があるのでしょうか。

ムラーノは、もともと北米向けとして2002年12月に登場したミディアムサイズSUVです。デザインと走行性能が高く評価されたことで、2004年9月には日本でも販売がスタートしました。

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日本市場では2代目モデルが2015年をもって販売を終了しており、今回の発表により実に12年ぶりにムラーノの名前が国内に戻ってくることになります。

今回導入されるのは、2024年10月に発表された4代目の最新モデルです。

2025年初頭から北米市場で販売されており、日産によるとJ.D.パワーが実施した「2026年米国自動車耐久品質調査」において、ムラーノは2年連続でミッドサイズSUV部門の最高評価を獲得するなど、高い品質が評価されています。

今回、日本に導入されるにあたり、国土交通省が2026年2月に新設した「米国製乗用車の認定制度」を活用しています。

テネシー州スマーナ工場で生産する米国製ムラーノをそのまま国内展開できる仕組みを活かした形で、日産CEOのイヴァン エスピノーサ氏は「日本市場における商品ラインナップを一層拡充し、幅広いニーズに応えていく」とコメントしています。

現行4代目のボディサイズは全長約4900mm×全幅約1981mm×全高約1725mm、ホイールベース約2824mmという堂々たる数値です。

エクステリアは「エネルギッシュ エレガンス」をデザインテーマに掲げ、21インチホイールや左右に伸びるLEDテールライト、専用2トーンカラーなどにより流麗かつ力強い外観を実現しました。3代目と比較して車幅が約66mm拡幅され、リアフェンダーの張り出しがさらに強調されています。

インテリアは12.3インチのデュアルディスプレイを標準装備するほか、空調コントロールに静電容量式タッチパネルを採用し、プッシュボタン式シフトと組み合わせることでクリーンかつ上質な空間を演出します。

64色のアンビエントライティングやマッサージ機能付きフロントシートなど、上級志向の装備も充実しています。

パワートレインは、3代目に搭載されていた3.5リッター V型6気筒ガソリンエンジンに代わり、日産独自の「VCターボ（可変圧縮）」技術を採用した2リッターターボエンジンを搭載しています。

最高出力241hp、最大トルク260lb-ftを発揮し、前モデルに対してトルクを20lb-ft引き上げています。パドルシフト付きの9速ATと組み合わされ、駆動方式はAWDを基本にベーシックグレードのみFFも選択可能です。

先進安全装備においては、全方位運転支援システム「セーフティシールド360」を全モデルに標準装備し、「プロパイロット」や「インビジブル フードビュー」「インテリジェント アラウンドビュー モニター」など、ムラーノ初採用の技術も盛り込まれています。コネクティビティ面ではGoogle ビルトインを搭載し、10スピーカーのBOSEプレミアムサウンドシステムとも連動しています。

この発表を受け、SNS上では多くの声が集まっています。SNSでは「久々の純ガソリンエンジン。出力も241hpと期待が持てる」や「2mに迫る全幅はこれまでの日産車にはなく登場が楽しみ」など、新しいフラッグシップSUVの登場を歓迎するコメントが寄せられていました。



ほかにも「ムラーノ12年ぶり復活は普通にデカい。ゲームチェンジャー的な存在になって欲しい」や「米国製をそのまま導入するルートが使えるようになったのがプラスに働いている」など、日産の業績低迷が続くなか、好材料となる動きが出ているとの見方も見受けられました。

一方で「後発のVモーショングリルは同じ顔にみえて個性がない」や「このボディで左ハンドルのみだとキツい」など、厳しい指摘の声も見受けられました。

新型ムラーノは2027年初頭の発売に向け、正式な価格や詳細仕様の発表が注目されます。