セガは、PlayStation Store（PSストア）およびニンテンドーeショップにて販売中の一部プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用タイトルを対象とした「セガ スプリングセール」を実施している。期間は4月8日まで。

今回のセールでは、セガから「龍が如く８」アルティメット・エディション、「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」が70%OFFで登場するほか、「SHINOBI 復讐の斬撃」デジタルデラックス版が40%OFFでラインナップされる。

また、アトラスからは「ペルソナ３リロード」が特別価格で登場。セール対象タイトルや割引率については特設サイトより確認できる。

なお、一部タイトルはストアごとでセール期間が異なる場合がある。購入の際は商品ページにてセール価格が適用されているかなどを確認してほしい。

□ダウンロード版セール特設サイト

【セール対象タイトル（一部）】

「龍が如く８」アルティメット・エディション

「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」

「SHINOBI 復讐の斬撃」デジタルデラックス版

「ペルソナ３ リロード」

(C)SEGA.

(C)ATLUS.