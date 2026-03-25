PS5、PS4、Switch2、Switchタイトルがお買い得！ 「セガ スプリングセール」4月8日まで「龍が如く８外伝」が70%OFFなど
【セガ スプリングセール】 開催期間：4月8日まで
(C)SEGA.
セガは、PlayStation Store（PSストア）およびニンテンドーeショップにて販売中の一部プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用タイトルを対象とした「セガ スプリングセール」を実施している。期間は4月8日まで。
今回のセールでは、セガから「龍が如く８」アルティメット・エディション、「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」が70%OFFで登場するほか、「SHINOBI 復讐の斬撃」デジタルデラックス版が40%OFFでラインナップされる。
また、アトラスからは「ペルソナ３リロード」が特別価格で登場。セール対象タイトルや割引率については特設サイトより確認できる。
なお、一部タイトルはストアごとでセール期間が異なる場合がある。購入の際は商品ページにてセール価格が適用されているかなどを確認してほしい。
□ダウンロード版セール特設サイト【セール対象タイトル（一部）】
「龍が如く８」アルティメット・エディション
「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」
「SHINOBI 復讐の斬撃」デジタルデラックス版
「ペルソナ３ リロード」
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