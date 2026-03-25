てんびん座（9月23日～10月23日生まれ）の2026年度上半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

仕事運も人間関係も充実し、一人前の大人として影響力をいかんなく発揮していく星回り。

気持ちをキュッと引き締めて望むようなシーンも増えますが、それはきっと 「あなたなら信頼できる。きっとベストを尽くしてくれるに違いない」 という、周囲からの期待されていることの証でしょう。

ただのストレスと思ってしまうとしんどいばかりですが、無理のない範囲でプラスに受け止めておくとプレッシャーを向上心に変えやすいだろうと思います。

そんななか、4月以降は 「新しい学び」 に強く惹かれるように。

これまで学んできたことに「本当にそうだろうか？」「これからの時代は違うのではないか？」などと疑問を持ち、視野を大きく拡大していきます。

旅や引っ越しが、目からうろこが落ちるような発見や転機をくれることもあるでしょう。狭い場所で満足することなく、 出張や海外赴任のオファーには積極的に応じてみる といいでしょう。

7月以降は夢が広がるとき。

それはおそらく「自分だけの夢」ではありません。仲間がおり、協力者に恵まれ、 「ひとりでは叶えられない夢」 をたくさんの人と共有していくことになるだろうと思います。

【キャリア・仕事運】

6月末まではチャンス多め。信頼を勝ち取って 。

仕事運に勢いがあるのは6月末まで。

ポジションが上がったり、責任ある仕事を任されたりと、 キャリアの幅 が広がり厚みも増していきます。

野心を持って欲張りにやっていくのもいいと思うのですが、今期からは評価軸において 「信頼」や「責任感」のウェイト が増しています。

自分がどう振る舞えば相手が信頼してくれるか 、常に意識しながら仕事と向き合ってみたいところです。

転職にも追い風が吹きますから、 組織のなかで自分がどう貢献できるのか 、明確にイメージすることができる企業には積極的に働きかけてみるといいでしょう。

7月以降は仲間に恵まれます。

スタンドプレーが好きな人も、敢えて チームプレー に目を向けると得るものが多いでしょう。

【対人関係・人間関係運】

長所も短所も尊重し合える関係を 。

対人関係における 「理想と現実のギャップ」 が浮き彫りになる今期。

特にビジネスパートナー、私生活におけるパートナーなど、 かかわりの深い相手 については、あなたのなかでも優先順位の高い課題として、意識を変えていく必要性を感じることになるでしょう。

もとより、人とベストな距離感を保つことには12星座のなかでもトップクラスの さじ加減 を持つあなたです。

さほどストレスはないだろうと思いますが、相手に理想を求める傾向があるなら軌道修正を迫られるかもしれません。

長所も短所も、賢さも愚かさも、両方あってこその人間 なのだということを心の底から納得できたとき、これまでとは人間関係の豊かさがレベルアップしていくはずです。

【健康運】

骨密度を測定したことはありますか？

もし未チェックであれば、ぜひ図って 栄養バランスや運動習慣の改善 をはかってみるといいでしょう。

足を組む、片方の腕ばかりでバッグを持つなど 骨格の歪みにつながる習慣 も、気付いたときに直していけると素敵です。

デスクワークが多い人は 姿勢を良くすること が大事。

リモートワークの人は仕事用のチェアを買ったほうがいいですし、オフィスの椅子を変えられない人はいい姿勢をキープするクッションを買うなど工夫してみてはいかがでしょうか。

【金運】

6月末までは仕事運にブーストがかかる時期なので、収入アップも狙っていきやすい星回り。

「結果を出す」「肩書きに見合う仕事をする」 ことが必須条件なので、評価基準をおさえて的確に動きたいところです。

なお、2018年あたりからローンや奨学金の返済、家計の分担など 「他者と共有するお金」 についてインパクトある動きが多かった人は、4月末に解放される予感。頑張って来られましたね。ここからは以前よりも、ずっと楽になっていくはずです。

【恋愛運】

6月末までは仕事運が活況なだけに「恋どころじゃない」などといった心境になっている人も多いでしょうか。

それだけ打ち込めることがあるのは素敵なことですし、パートナーシップにおいても 「自立」 が大きな課題となる時期なので、仕事を頑張ることは決してマイナスではないはずです。

相手に依存する恋や、パワーバランスが不均衡な恋は卒業する時期が、すでに巡ってきています。互いに尊重し、自立した関係を築いていけるお相手こそが「運命の人」たり得るでしょう。

【4月の運勢】

3月から続く忙しさは今月上旬まで継続。

新年度のスタートは例年以上に慌ただしいものとなりそうですが、人間関係に恵まれる時期だけにしっかり乗り切っていきましょう。

自覚している以上に疲労は溜まっているはずなので、 休めるときはしっかり休んで 英気をやしなって。

月の中旬以降は交渉や議論が活発に。

どんどん発言し、相手の意見にもしっかりと耳を傾けて 建設的なビジョンを描いていけたら素敵です。

【4月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 サーモンピンク 。

開運につながるアクションは、 徹底的に話し合う こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。