Image: SEKAIRO

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ジムの月会費を払い続けているのに、通えているのは週1回あるかないか。

月6,000〜10,000円の会費に往復の移動時間を加えると、年間で失うものは決して小さくありません。

かといって宅トレに切り替えようとしても、「何を買えばいいか分からない」「そもそも置く場所がない」といった壁にぶつかりがち。

そんなジレンマを一気に解決するのが、machi-yaで現在クラウドファンディング中の「3Way-Fitness」です。

1回買えば、ずっと使える

Image: SEKAIRO

まず、3Way-Fitnessは一度の購入でずっと使えるので月額課金より財布に優しいです。しかも、1台で全身の約85%の筋肉にアプローチできるとされているため、複数のマシンが必要ない、というのも宅トレ派にはありがたいポイント。

ローイング・アームトレーニング・アブドミナルという3つのモードを1台に凝縮し、広背筋・腕・腹筋まわりを自宅でカバーできる設計です。

折りたたむと横幅わずか40cmになるので、使わない時間は部屋の隅に立てかけておけるので、物理スペースに限りがある人にとってもありがたいデザインです。

自宅で始める、次の3ヶ月

GIF: SEKAIRO

プロトレーナー監修の90日間プログラム冊子が付属しているため、「何をすればいいか分からない」という初心者の不安も解消してくれます。ステップごとに負荷を調整しながら進める設計なので、1日10分から無理なく続けられますよ。

夢の自宅ジムを設置する最初の一歩

GIF: SEKAIRO

ジム代をかけずに、本格的なトレーニングを自宅で完結させたい人にとって、3Way-Fitnessはかなり実用的な選択肢と言えそうですね。特に、ローイングといった動きは通うジムにもあまりない本格的なマシンなので、それが自宅でできると思うとアツいです。

machi-yaでは現在、通常価格50,000円のところ最大30%OFFのクラウドファンディング価格で支援受付中。詳細は販売ページでご確認ください。

812万円突破！支持続出の3Way-Fitnessで自宅ジム完成1台3役！ 37,490円 超超早割 25%OFF machi-yaで見る

>> 812万円突破！支持続出の3Way-Fitnessで自宅ジム完成1台3役！

Image: SEKAIRO

Source: machi-ya