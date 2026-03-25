広島東洋カープは２５日、３ 月 ２８ 日（土）対中日ドラゴンズ戦で広島県出身の俳優・藤粼 ゆみあさんによる始球式を行うと発表した。藤粼ゆみあさんは２００８年生まれ、広島県出身。Netflix『パレード』で俳優デビュー。『最高の教師 1 年後、私は生徒に■された』で連続ドラマ初出演。その後、第１０２回全国高校サッカー選手権大会１９代目応援マネージャーを務めた。現在配信中の Netflix シリーズ『イクサガミ』ではヒロイン香月双葉役を演じ、注目を浴びている。また、２０２６年４月から広島テレビ「テレビ派」のコーナー出演も決まっている。





【藤粼ゆみあさんコメント】広島東洋カープの始球式を務めさせていただけること、本当に嬉しいです！！地元の広島で小さい頃から親しんできたカープのマウンドに立てると思うと、今からとてもドキドキしています。球場のあの熱気の中で投げられるなんて、まるで夢のようです。当日は感謝の気持ちを込めて思いきり投げたいと思います。カープファンの皆さん、どうぞよろしくお願いいたします！！（２０２６年３月２５日）