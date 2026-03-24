この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【土曜日】28日で身体を変える！保存版1週間メニュー　全身筋トレこれだけ （初心者OK）」と題した動画を公開しました。動画では、週末の始まりに最適な、初心者向けの全身トレーニングを紹介しています。

トレーニングは、立った姿勢で行うお尻のストレッチから始まります。のが氏は、片足ずつ交互に脚を持ち上げて胸に引き寄せ、お尻の伸びを感じながら行うよう解説。ふらつきやすい動きのため、体幹を意識してバランスを取ることがポイントです。

続いて、股関節回しやワイドスクワットで下半身を重点的に動かします。スクワットでは、足を肩幅より広く開き、つま先を外側に向ける姿勢を取ります。のが氏は、膝が内側に入らないように注意しながら、腰をまっすぐ下ろすよう説明しています。

その後、肩甲骨から大きく腕を回す運動や、中腰で腕をアルファベットのYとTの形のように動かす「YTレイズ」で上半身をほぐし、鍛えます。最後は、仰向けの姿勢で膝を胸に引き寄せる「ニートゥーチェスト」で腹筋にアプローチ。腰が反らないように意識することが重要だと述べています。

この動画は、ストレッチと筋力トレーニングをバランス良く組み合わせたプログラムです。週末に体を動かして心身ともにリフレッシュしたい方は、日々の習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:14

お尻のストレッチ
00:54

股関節回し
01:01:34

スクワット
02:02:54

背中と肩を鍛えるYTレイズ
03:03:34

腹筋を鍛えるニートゥーチェスト

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8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
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