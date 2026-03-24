デスクがスッキリ整う！スチール製モニター台の新色
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター下のスペースを有効活用し、デスク周りをすっきり整理できるスチール製モニター台「100-MR21７W（幅60cm）」と「100-MR218W（幅60〜100cm）」を発売した。
■デスクスペースを広げるモニター台
デスク上をすっきり整理し、作業効率を高めるモニター台。ディスプレイの下にキーボードやマウスを収納できるため、限られたデスクスペースを有効に活用できる。普段は収納、作業時にはサッと取り出せるため、作業環境が整い、快適なデスクワークを実現する。
■モニターを高くして姿勢をサポート
モニター台を使うことでディスプレイの位置が高くなり、自然と視線が上がる。これにより背筋が伸びやすくなり、猫背対策にも効果的だ。長時間のパソコン作業でも姿勢を保ちやすく、身体への負担を軽減する。
■マグネット活用でデスク整理も簡単
全面はスチール素材を採用しており、マグネット小物を取り付けることが可能だ。メモや小物ホルダー、ケーブルクリップなどを貼り付けて、デスク周りの整理整頓に活用できる。必要なものをすぐ手の届く位置に配置できるため、作業効率も向上する。
■モニター台だけじゃない、多用途スタンド
本製品はモニター台としてだけでなく、電話台やプリンター台、テレビ台としても活躍する。またデスクサイドに設置すれば、デスクシェルフとして収納スペースを増やすこともできる。背面に板などの障害物がない設計のため、ケーブル配線もすっきり。さまざまな用途で使える、便利なマルチスタンドだ。
■デスクにあわせて選べる2サイズ展開
フルキーボードとマウスを収納できる幅60cmタイプの「100-MR217W」と、スライド天板構造により幅60〜100cmまで調整できる「100-MR218W」の2サイズをラインアップ。デスクサイズや設置スペースに合わせて、最適な幅のモニター台を選ぶことができる。コンパクトなデスクから広いワークスペースまで対応できるため、オフィスはもちろん在宅ワーク環境にもおすすめだ。
■商品詳細
100-MR217W
100-MR218W
■デスク周りをすっきり整理できるスチール製モニター台「100-MR21７W（幅60cm）」
■ITライフハック
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モニター台を使うことでディスプレイの位置が高くなり、自然と視線が上がる。これにより背筋が伸びやすくなり、猫背対策にも効果的だ。長時間のパソコン作業でも姿勢を保ちやすく、身体への負担を軽減する。
■マグネット活用でデスク整理も簡単
全面はスチール素材を採用しており、マグネット小物を取り付けることが可能だ。メモや小物ホルダー、ケーブルクリップなどを貼り付けて、デスク周りの整理整頓に活用できる。必要なものをすぐ手の届く位置に配置できるため、作業効率も向上する。
■モニター台だけじゃない、多用途スタンド
本製品はモニター台としてだけでなく、電話台やプリンター台、テレビ台としても活躍する。またデスクサイドに設置すれば、デスクシェルフとして収納スペースを増やすこともできる。背面に板などの障害物がない設計のため、ケーブル配線もすっきり。さまざまな用途で使える、便利なマルチスタンドだ。
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■商品詳細
100-MR217W
100-MR218W
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