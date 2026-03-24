2035年に20億ドル超へ、持続可能な建材として成長加速！ Report Ocean「日本パーティクルボード市場レポート」

記事ポイント 日本パーティクルボード市場は2025年の14億5,360万米ドルから2035年には20億530万米ドルへ拡大年平均成長率（CAGR）3.27％で成長を予測リサイクル木材や農業廃棄物を活用した持続可能な素材として需要が拡大 日本パーティクルボード市場は2025年の14億5,360万米ドルから2035年には20億530万米ドルへ拡大年平均成長率（CAGR）3.27％で成長を予測リサイクル木材や農業廃棄物を活用した持続可能な素材として需要が拡大

日本のパーティクルボード市場に関する最新の調査レポートが公開されました。

建設業界と家具業界の需要増加を背景に、2035年までの長期的な市場成長が見込まれています。

Report Ocean「日本パーティクルボード市場レポート」

調査対象：日本パーティクルボード市場市場規模（2025年）：14億5,360万米ドル市場規模予測（2035年）：20億530万米ドル年平均成長率（CAGR）：3.27％（2026年〜2035年）調査元：Report Ocean株式会社

パーティクルボードは、木材の削りくずやおがくずを接着剤で固め、高温下で圧縮して製造される木質ボードです。床材や壁パネル、キャビネットなど建設分野で幅広く活用されており、家具業界でも価格の手頃さと柔軟性から主要な素材として採用が進んでいます。

都市化の進行に伴い、東京・大阪・横浜などの主要都市圏では空間効率の高い建築材料への需要が高まっています。地方や郊外でもインフラ開発の進展と地元家具メーカーによる利用増加が、市場の着実な成長を支えています。

製造技術面では、高度な接着剤と改良されたプレス技術の採用により、高密度で強度・安定性・表面仕上げに優れたパーティクルボードの生産が可能となりました。リサイクル木材や農業廃棄物から製造できる点も、環境に配慮した素材として人気を集める要因のひとつです。

日本の厳格な環境規制やカーボンニュートラル政策の推進も、従来の木材製品に代わる持続可能な選択肢としてパーティクルボードの採用を後押ししています。低金利や住宅購入者への政府インセンティブによる住宅市場の回復、プレハブ住宅の建設増加も市場拡大に寄与する見通しです。

高齢化が進む日本では、介護施設やシニア向け住宅の需要増加も、パーティクルボード市場にとって新たな成長機会となります。コスト効果と軽量性に優れた特性が、こうした特殊建物の建設においても重宝されるためです。

建設業界と家具業界の両方で、コスト効果が高く環境負荷の少ない素材として安定した需要が期待できます。

リサイクル木材や農業廃棄物を原料とした製造が可能なため、持続可能な建材としての価値がさらに高まっていく見込みです。

製造技術の革新により、強度や品質が向上しており、今後も幅広い用途での採用拡大が予測されます。

Report Ocean「日本パーティクルボード市場レポート」の紹介でした。

よくある質問

Q. パーティクルボードとはどのような素材ですか？

木材の削りくずやおがくずを接着剤で固め、高温下で圧縮して製造される木質ボードです。床材・壁パネル・キャビネット・家具など幅広い用途に使用されています。

Q. 日本パーティクルボード市場の成長率はどのくらいですか？

2026年から2035年の期間において、年平均成長率（CAGR）3.27％で成長する見通しです。市場規模は2025年の14億5,360万米ドルから2035年には20億530万米ドルへ拡大すると予測されています。

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