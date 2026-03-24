「勉強と運動で活躍している」GMARCHの“ネームバリューが高い”大学ランキング1位は？ 【2026年調査】
学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の頭文字をとった有名私立大学群であるGMARCH。社会的な認知度やブランド力といった「ネームバリュー」が最も高い大学はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。その中から、「GMARCHの中で最もネームバリューが高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「全国的な知名度が高く、スポーツやメディアで名前を目にする機会も多いため、GMARCHの中でも特にネームバリューが強いと感じる」（40代男性／岡山県）
「就職率が高く社会人からの評価も比較的高い、駅伝や野球や芸能関係など幅広い分野で活躍している人が沢山いること」（30代女性／神奈川県）
「芸能人の卒業生が多いイメージが強いから」（30代男性／広島県）
▼回答者コメント
「近年の箱根駅伝の活躍でネームバリューを大きく上げたと思います」（40代男性／東京都）
「メディアに取り上げられる機会が1番多いから」（20代男性／兵庫県）
「勉強と運動で活躍しているから」（20代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。その中から、「GMARCHの中で最もネームバリューが高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
2位：明治大学／92票2位にランクインしたのは明治大学です。1881年に創立された長い歴史を持つ大学で、メディアでの露出も多く、全国的に高い認知度を誇ります。志願者数でもトップクラスを維持し続けており、「就職の明治」と称されるほどキャリア面での評価も高いことが、ネームバリューの高さにつながっているようです。
▼回答者コメント
「全国的な知名度が高く、スポーツやメディアで名前を目にする機会も多いため、GMARCHの中でも特にネームバリューが強いと感じる」（40代男性／岡山県）
「就職率が高く社会人からの評価も比較的高い、駅伝や野球や芸能関係など幅広い分野で活躍している人が沢山いること」（30代女性／神奈川県）
「芸能人の卒業生が多いイメージが強いから」（30代男性／広島県）
1位：青山学院大学／118票1位に輝いたのは青山学院大学でした。表参道や渋谷に隣接する都会的なキャンパスに加え、近年の箱根駅伝での目覚ましい活躍がネームバリューを大きく押し上げたとみられます。メディアに取り上げられる機会も多く、著名な芸能人やアナウンサーの出身校としても知られていることから、幅広い世代からの支持を集めました。
▼回答者コメント
「近年の箱根駅伝の活躍でネームバリューを大きく上げたと思います」（40代男性／東京都）
「メディアに取り上げられる機会が1番多いから」（20代男性／兵庫県）
「勉強と運動で活躍しているから」（20代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)