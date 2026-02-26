Straineシャンプー新作登場♡髪質別ケアで理想のストレート美髪へ導く

髪のうねりや広がりに悩む方に注目してほしい、新発想のヘアケアブランド「Straine（ストレイン）」のシャンプー＆トリートメントが登場♡髪質に合わせて選べる2ライン展開で、自分にぴったりのケアが叶うのが魅力です。発売初日から楽天ランキング1位を獲得した話題の実力派アイテムで、毎日のケアをアップデートしてみませんか？

髪質別で選べる2ライン展開

Straineのシャンプー＆トリートメントは、髪の太さによる内部構造の違いに着目した2ラインを展開。

STRAIGHT SHAMPOO[BASIC]／STRAIGHT TREATMENT [BASIC] 普通～太い髪用

価格：本体 475mL /各1,980円(税込)、詰め替え用 400mL/ 各1,540円(税込)、シャンプー＆トリートメント1回お試し用 10mL/165円(税込)

普通～太い髪には、まとまり重視の［BASIC］。硬さや広がりを抑え、しなやかで扱いやすい髪へ導きます。

STRAIGHT SHAMPOO[SOFT]／STRAIGHT TREATMENT [SOFT] 細い髪用

価格：本体 475mL /各1,980円(税込)、詰め替え用 400mL/ 各1,540円(税込)、シャンプー＆トリートメント1回お試し用 10mL/165円(税込)

細い髪には、軽やかに仕上がる［SOFT］。ふんわりとしたハリ・コシを保ちながら、うねりを整えるのが特徴です。

ソフティモとセラミエイドにちいかわ登場♪癒しの限定パッケージ

うねりを整える本格処方に注目

本シリーズは、髪内部の構造の乱れに着目したトリプルストレート処方を採用。必須アミノ酸*1やジマレイン酸*2、7種のケラチン*3を配合し、ダメージを内側から補修します。

さらに、セラミド*4やサクラン®*5がうるおいを閉じ込め、湿気に負けないストレート状態をキープ。指通りなめらかな仕上がりを実現します。

*1 バリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ロイシン、リシンHCl、メチオニン、トリプトファン(全て保湿) *2 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム(保湿) *3 加水分解ケラチン(カシミヤヤギ)、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛)、(ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛)、加水分解ケラチン(羊毛)、ケラチン(全て保湿) *4 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(全て保湿) *5 スイゼンジノリ多糖体（保湿）

［BASIC］は透明感のあるホワイトブロッサムの香り、［SOFT］は上品なベリーブロッサムの香りと、毎日のバスタイムが楽しみになる香り設計もポイント。

また、パラベン／紫外線吸収剤／アルコール／着色料フリーで、やさしい使い心地にもこだわっています。

現在は楽天市場やロフトなどで先行販売中、2026年4月1日より全国のバラエティストア・ドラッグストアにて順次発売予定です。

毎日のケアで理想の美髪へ♡

髪質に合わせて選べるStraineのシャンプー＆トリートメントは、毎日のケアをより自分らしくアップデートしてくれるアイテム。うねりや広がりに悩む方も、使うたびに扱いやすい髪へと近づく実感が期待できます♡話題の新作ヘアケアで、思わず触れたくなるような美しいストレートヘアを手に入れてみてください♪