「貧乏くさい料理」夫が作った借金返済のための節約メニューにケチをつけられて… 家族の借金とどう向き合う？【離婚カウンセラーインタビュー】
【漫画】本編を読む
夫の策略に嵌められ、借金を背負わされた妻の復讐を描く『夫がゴミだと気づいたので捨てさせていただきます』（ゴルゴンゾーラ：原作、とあじゃぱ：漫画/KADOKAWA）。はたして妻に逆転できる未来はあるのか。
元No.1キャバ嬢の菜々は、「会社のお金を使い込んだ」という夫・圭介のために、借金をしながらお金の工面をする。しかしそれは夫の仕掛けた罠だった。卑劣な印象操作で、逆転不可能な状況に追いやられた菜々…彼女はどう窮地を脱する？ 本作の夫婦を例に、離婚カウンセラーでもある「家族のためのADRセンター」代表・小泉道子さんに、夫婦の在り方やお金についての話を伺った。
小泉道子さん（以下、小泉）：実際にそういったケースも散見されます。また、さらに別の角度から見ると「借金を作った相手のために頑張ってしまうパートナー」も問題にあげられます。
例えば、ギャンブル好きな夫が借金を抱えた。「もうギャンブルはしない」という夫の言葉を信じ、妻が独身時代の蓄えで借金を返済してあげる…こうした妻の行動や存在は「イネイブラー（依存症の手助けをしてしまう人）」と呼ばれます。妻はそんなつもりはないのですが、夫がまたギャンブルをしやすい状況を作ってしまっているのです。
――借金にもさまざまな理由がありますが、本来であれば家族としてどのように向き合うべきとお考えですか。
小泉：家族と言えど借金の肩代わりは好ましくないと思います。いきなり見放す必要はありませんが、一定の距離を保ち、少なくとも当人に借金を返済させてほしいと思います。
――どうしても借金しなければいけない…そんなとき助けを求めるべき先はあるのでしょうか。
小泉：まずは法律相談に行ってほしいと思います。弁護士はお金を貸してくれませんが、その借金は本当にする必要があるのか、他に方法はないのかを教えてくれます。借金をしなければいけない、と思い込んでいても、客観的には他の手立てがある場合も多いと思います。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。