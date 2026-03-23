「リスアニ！LIVE 2026」スカパー！番組配信とMUSIC ON! TV（エムオン!）での同時配信/放送が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月31日・2月1日に千葉・幕張メッセ イベントホールで開催された総合アニメ音楽メディア「リスアニ！」主催の音楽フェス「リスアニ！LIVE 2026」が、スカパー！番組配信とMUSIC ON! TV（エムオン!）での同時配信/放送が決定！

アニメ音楽シーンを牽引する人気アーティストや次世代を担うフレッシュなアーティストたちが集結し、

“リスアニ！LIVE”のコンセプトである「全曲生バンド演奏」をバックに、アーティストが熱いパフォーマンスをお届け！

「リスアニ！LIVE 2026」

＜出演アーティスト＞(※50音順)

■1月31日（土）SATURDAY STAGE

アイドルマスター シャイニーカラーズ【放課後クライマックスガールズ・シーズ】／小倉 唯／戸松 遥／TrySail／早見沙織／夢限大みゅーたいぷ（UPCOMING ARTIST）／ReoNa

■2月1日（日）SUNDAY STAGE

angela／オーイシマサヨシ／ClariS／鈴木このみ／CHiCO with HoneyWorks／DayRe:（UPCOMING ARTIST）／ラブライブ！サンシャイン!!【Guilty Kiss,Saint Snow】

＿＿＿＿＿

●スカパー！番組配信

スカパー！番組配信 - スポーツ＆音楽ライブ、アイドル、アニメ、ドラマ、映画など

（※番組情報は後日掲載予定です）



＜配信日時＞

・＜SATURDAY STAGE＞ 3月28日(土)23時00分〜5月27日(水)22時59分

・＜SUNDAY STAGE＞ 3月29日(日)23時00分〜5月28日(木)22時59分

＿＿＿＿＿

●MUSIC ON! TV（エムオン!）

https://www.m-on.jp/program/detail/lisani-live-2026/

＜放送日時＞

・＜SATURDAY STAGE＞ 3月28日(土)23時00分〜

・＜SUNDAY STAGE＞ 3月29日(日)23時00分〜

＿＿＿＿＿