◇第98回選抜高校野球大会第5日・1回戦 三重2―0佐野日大（2026年3月23日 甲子園）

佐野日大（栃木）の麦倉洋一監督は0―2の敗戦に「勝ちたかったけど、勝たせてあげられなかった。三重高校さんの前に何もできず、完敗です。私の責任。生徒たちはよくやってくれた」と無念さをにじませた。

自身は同校エースとして出場した89年夏の甲子園開幕戦でソロ本塁打を放って1―0で完封勝利。平成最初の甲子園で完封＆本塁打1号をマークした。阪神でもプレーした甲子園に監督として帰ってきて「甲子園で一つ勝つのは大変。一つのプレーをしっかりやらないと簡単に点を取られてしまうのを実感した」と振り返った。

粘りの投球をしていたエース・鈴木有（3年）が6回2死満塁から左前へ2点打を打たれた場面で「“インコースへ行け”と言っていたけど、外の球を打たれた。あそこは腹をくくって（内角へ直球を）行かないと。あと一歩が足りない」と分析。また、つなぎを信条とする打線が攻めあぐんだ三重の先発左腕・上田晴優（3年）に対し「低めの変化球を捨てろと指示するのが遅れた」とし「私の責任」を繰り返した。

夏への課題も浮き彫りになった初采配の甲子園。「後輩たちと一緒に来れたのは一つのステップ。夏は違った形できて、勝負したい」と力を込めた。