【東京/犬のイベント】トータル健康維持設計型犬用おやつ「HASWAN（ハスワン）」発売記念の体験型イベント「犬の健康と家族をつなぐマルシェ」（代官山T-SITE）4/4～5

こんにちは！ おでかけわんこ部スタッフのむっちーです。東京都で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！

出典：プレスリリースイベント概要

規格外レンコン由来素材「HASKO」を配合した、腸内環境の維持をサポートするトータル健康維持設計型犬用おやつ「HASWAN（ハスワン）」の発売を記念して、愛犬の健康と家族のつながりをテーマにした体験型イベント「犬の健康と家族をつなぐマルシェ」が、2026年4月4日（土）・5日（日）の2日間、代官山T-SITEで開催されます！

会場には、愛犬の健康サポートや、一緒に過ごすひとときを大切にできるコンテンツが多数用意されていますよ。

新商品「HASWAN（ハスワン）」の試食体験ブース

出典：プレスリリース

会場では、新商品「HASWAN（ハスワン）」の試食体験が楽しめます♪

「HASWAN」とは、規格外レンコンを活用したわんこの体にやさしいおやつ。国産鶏肉を主原料にしたグルテンフリー設計で、増粘剤や着色料など19種の添加物不使用、ヒューマングレード品質とこだわりがギュッと詰まっています◎

お腹や関節、お口の健康維持にも配慮した嬉しいおやつは、毎日続けられるおいしい習慣になりそうですね♪

「目指せ、成人式！」わんこの整体 × 東洋医学 A&G

出典：プレスリリース

会場では、わんこの整体体験を実施！「目指せ、成人式！」をスローガンに掲げる、わんこの整体 × 東洋医学 A&Gによる身体のバランスを整えるコンディショニング体験が受けられます。

愛犬の体の状態を確認しながら、日常生活で負担のかかりやすい部位をケア。その子の状態に合わせてケアしてもらえるのはうれしいですね◎

愛犬の体と向き合う、ちょっと特別な時間になりそうです。

整体体験は、わんこの整体 × 東洋医学 A&G公式インスタグラム（@a_and_g_dog_chiro） で予約してくださいね♪

※本施術は健康維持を目的としたケアであり、疾病の診断・治療を目的とするものではありません。

交流と体験の場にはフォトスポットも

出典：プレスリリース

犬の健康がテーマのマルシェですが、愛犬が元気でいるためには、飼い主さん自身の心地よい時間も大切にしたいもの。

「犬の健康と家族をつなぐマルシェ」は、愛犬とゆったりと散歩を楽しむ、そんな週末の風景に寄り添う“家族の休日”が広がる空間です。

当日は、手紙舎が手がける「TEGAMISHA BREWERY」のキッチンカーが出店♪ こだわりの詰まったクラフトビールを片手に、春風を感じながらのんびり愛犬と過ごすのもいいですね。

会場には、VINAY（ドライフラワーヴィネイヤ）制作のフォトスポットも登場。特別な一枚を残しながら、ゆったりとした時間を楽しめそうです♪

こだわりのブランドが大集結！

出典：プレスリリース

フードやケア用品、雑貨など、愛犬との暮らしを彩るアイテムがそろいます。

「SALON FOR DOGS」や「COZYMILK」など、愛犬の健康や毎日に寄り添うブランドが出店。気になるアイテムに出会えたり、新しいお気に入りが見つかるかも♪

イベント詳細イベント名称犬の健康と家族をつなぐマルシェ開催日時2026年4月4日（土）・5日（日） 10:00～17:00場所代官山T-SITE（東京都渋谷区猿楽町17-5）入場料無料（予約優先制のコンテンツあり）https://has-lab.jp/