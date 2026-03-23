フランクフルトはマインツに屈し欧州カップ戦争いに痛手

ドイツ1部フランクフルトは現地時間3月22日、ブンデスリーガ第26節でマインツとアウェーで対戦し、1-2で敗れた。

フランクフルトの日本代表MF堂安律は先発フル出場を果たし、低調なチームの中で孤軍奮闘。現地メディアではその働きに一定の評価が与えられている。

上位進出へ勝ち点3が欲しいフランクフルトだったが、試合は苦しい展開を強いられた。攻撃陣が沈黙する一方で守備陣も踏ん張れず、中盤のチェックを容易に回避される場面が散見。欧州カップ戦出場権を争うレバークーゼンの取りこぼし（3-3でハイデンハイムとドロー）を突く絶好の機会だったが、逆に手痛い敗戦を喫する結果となった。

そのなかで堂安は右サイドから活路を見出そうと試みた。前半27分には激しい接触からイエローカードを受けたが、後半16分にはMFファレス・シャイビへ鋭いクロスを供給して決定機を演出。さらに同25分には低い弾道の鋭いシュートでゴールを強襲したが、相手GKの好セーブに阻まれ得点には至らなかった。

ドイツ紙「ビルト」は、この試合の堂安に対し「4」の採点をつけた（ドイツ式は1が最高、6が最低）。寸評では「常に努力を続けていた。70分のシュートがパリー（セーブ）されたのは不運だった。フランクフルトのプロ選手の中では、よりマシな（数少ない好印象な）一人だった」と、厳しいチーム状況下での奮闘を評した。一方、精彩を欠いたアルバート・リエラ監督に対しては「5」と酷評。攻撃の停滞と守備の崩壊を厳しく指摘し、記事を「このままではいけない」という危機感あふれる言葉で締め括っている。（FOOTBALL ZONE編集部）